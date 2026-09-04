Luego de la cadena nacional en la que anunció nuevas medidas vinculadas con el reclamo argentino por las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei volvió a mostrarse públicamente este viernes y dejó un fuerte mensaje en clave electoral. Durante su exposición ante empresarios en Misiones, ratificó que mantendrá el rumbo económico de su Gobierno y se mostró confiado de cara a las elecciones de 2027.

El mandatario cerró la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú. Allí defendió las reformas impulsadas durante su gestión y descartó modificar el programa económico para obtener un eventual beneficio electoral.

“No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, aseguró Milei. Además, ratificó que mantendrá tanto la política fiscal como la monetaria y que continuará priorizando el equilibrio de las cuentas públicas y la lucha contra la inflación.

En ese contexto, el Presidente llevó su discurso al escenario electoral y apuntó contra la posibilidad de que Argentina regrese a las políticas aplicadas por gobiernos anteriores.

“Dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado”, afirmó al analizar el escenario rumbo a 2027. Milei se mostró convencido de que la continuidad de su programa económico terminará teniendo respaldo electoral.

Volvió a hablar de Malvinas

La presentación se produjo pocas horas después de la cadena nacional que Milei brindó el jueves, en la que volvió a instalar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política.

Ante los empresarios, el mandatario vinculó el fortalecimiento económico y productivo del país con la capacidad argentina para avanzar en el reclamo de soberanía sobre las islas.

Milei destacó inversiones proyectadas en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y siderurgia, y sostuvo que ese crecimiento permitiría fortalecer la posición geopolítica de Argentina y, en consecuencia, su reclamo sobre Malvinas.

Durante la cadena nacional del jueves, el Presidente había anunciado el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades no autorizadas en las islas, además de medidas destinadas a incrementar las capacidades militares argentinas.

Así, en su primera aparición pública posterior a esos anuncios, Milei combinó nuevamente la cuestión Malvinas con la defensa de su programa económico y un mensaje político dirigido a las elecciones presidenciales de 2027.