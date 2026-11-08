El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad, en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina. Durante su discurso, recordó a su antecesor, Francisco, destacó el papel de la fe en la sociedad y vinculó las enseñanzas del cristianismo con los principios de libertad, propiedad y responsabilidad.

Ante gobernadores, diplomáticos, funcionarios y representantes de distintos sectores, el mandatario también hizo referencia al rumbo económico de su Gobierno y planteó la necesidad de construir un país pensando tanto en las generaciones actuales como en las futuras.

Estas fueron algunas de las declaraciones más destacadas de su intervención.

Las frases de Javier Milei

“Francisco, sin lugar a dudas el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano”.

“Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”.

“Se trató de una figura excepcional que con su humanidad nos inspiró a todos, independientemente de nuestro credo”.

“Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra”.

“La inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte”.

“El centro de toda espiritualidad genuina es la fe”.

“La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato, nuestras alegrías, nuestras tragedias, nuestros miedos y nuestras incertidumbres”.

“Nos conecta con Dios, que nos ama como somos, pero que precisamente a través de ese amor también nos exige ser cada día un poco mejores personas”.

“Sin la fe estamos perdidos en el mundo, porque el futuro se nos aparece como incierto y amenazante”.

“Somos un pueblo de fe, una fe que nos lleva a vencer el mal con el bien, que conserva la esperanza en la adversidad”.

“Sin ley no hay patria ni verdadera libertad”, recordó Milei al citar al beato Mamerto Esquiú.

“La Argentina liberal, republicana y constitucional no nació contra la Iglesia, sino bendecida por uno de sus clérigos”.

“Primero somos libres, y porque somos libres, somos responsables de obedecer los mandamientos”.

“Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad conforman la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional”.

“Esa tradición cristiana enseñó que el poder tiene límites y debe respetar la dignidad y los derechos de cada persona”..

“Quienes ejercemos responsabilidades de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común”.

“Nosotros aplicamos una comprensión económica de ese bien común a la que llamamos equilibrio general intertemporal”.

“No concentrarnos en lo que necesita un único sector en un determinado momento, sino en el beneficio de toda la sociedad en el presente y en el futuro”.

“Nos sabemos responsables no solo de los argentinos del presente, sino de los del futuro: los niños de hoy y los de mañana”.

El mensaje final de Milei: una Argentina construida sobre bases firmes

Hacia el cierre, Milei recurrió a una parábola bíblica para explicar el país que pretende construir. Se refirió a los dos hombres que levantaron sus casas, uno sobre roca y otro sobre arena, y sostuvo que la Argentina debe tener fundamentos sólidos para sostenerse a lo largo del tiempo.

“Esa es la Argentina que queremos construir: un país fundado sobre la roca”.

“Una sociedad es una asociación entre quienes están vivos, quienes han muerto y quienes están aún por nacer”, citó al filósofo Edmund Burke.

“Honremos la memoria y protejamos el legado de quienes ya no están. Mejoremos sostenidamente la vida de quienes hoy están presentes y aseguremos el futuro de quienes aún no han llegado”.

Finalmente, el mandatario se dirigió directamente al Pontífice y cerró su discurso con un pedido: “Santidad, gracias por venir y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, tal como lo hacemos nosotros”.