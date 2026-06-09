Milei homenajeó al rabino Rebe de Lubavitch y defendió el capitalismo

El presidente Javier Milei participó este lunes de un homenaje al Rebe de Lubavitch organizado por la comunidad Jabad Argentina, realizado en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (exCCK), al cumplirse 32 años de la muerte del líder religioso.

Durante el acto, el mandatario fue el principal orador y centró su discurso en una defensa del capitalismo de libre empresa, al que definió como “el sistema que Dios preparó”. En ese sentido, sostuvo que el modelo económico permite “traer el paraíso a la tierra”.

“Antes de que existiera el Estado, el mercado o cualquier cosa que haya creado el humano, existía el trabajo”, expresó Milei ante el auditorio colmado por integrantes de la comunidad judía y dirigentes políticos.

En su exposición, el Presidente planteó una lectura espiritual del sistema económico y afirmó que el capitalismo no fue creado por el hombre, sino “descubierto al obedecerlo”. También lo vinculó con los diez mandamientos y el orden moral.

“El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara”, señaló el jefe de Estado durante su intervención.

Milei agregó que este modelo “permite que el hombre trabaje, innove, descubra tecnología y genere prosperidad”, y lo definió como un camino hacia el progreso material y espiritual.

El acto fue organizado en el marco del aniversario del fallecimiento del Rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, una figura central del movimiento Jabad. También participaron referentes de la comunidad judía en Argentina y funcionarios nacionales.

Entre los presentes se destacó el rabino Tzvi Grunblatt, quien presentó al Presidente y lo definió como “un amigo del pueblo judío”. Además, se realizaron intervenciones de distintos oradores vinculados a la comunidad.

El evento incluyó testimonios de invitados internacionales y referencias al legado espiritual del Rebe, en un encuentro que combinó discursos religiosos, conmemorativos y políticos.

El vínculo entre Milei y la comunidad judía se mantiene desde su etapa como diputado, con visitas previas a espacios de referencia del movimiento Jabad y contactos con autoridades religiosas.

El homenaje concluyó con aplausos al Presidente, en un acto que reunió a dirigentes políticos, representantes diplomáticos y miembros de la comunidad judía en Argentina.