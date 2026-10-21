El presidente Javier Milei protagonizó un cruce con una periodista española durante su visita a Madrid, donde respondió con insultos a una pregunta sobre su relación con los principales partidos de la derecha local. El episodio ocurrió en la entrada del Real Casino de Madrid, antes de un desayuno informativo en el que participó el mandatario argentino.

La cronista Julia Molina, de la Cadena SER, le consultó si su presencia en España incomodaba al Partido Popular (PP) y a Vox, dado que ningún dirigente de esas fuerzas había organizado reuniones ni fotografías oficiales con él durante la visita. Milei respondió con descalificaciones personales y la calificó de “corta intelectualmente y miserable política”, según publicó Minuto Uno.

La pregunta que desató el cruce

La consulta estuvo vinculada con la falta de encuentros públicos entre el Presidente argentino y los referentes del PP y Vox durante su estadía en Madrid. La respuesta de Milei fue cuestionada por medios españoles y generó repercusiones en distintas señales periodísticas del país.

En declaraciones radiales posteriores, Molina relató que el equipo de custodia del mandatario actuó de manera “bastante dura” y empujó a un trabajador de prensa del diario El País. La periodista también sostuvo que en España no están acostumbrados a ese nivel de violencia verbal por parte de un presidente.

También hubo críticas a la prensa argentina

Durante el mismo evento, Milei volvió a cuestionar a periodistas argentinos y calificó de “corruptos” a trabajadores del Grupo Clarín. Sus expresiones ampliaron la repercusión del episodio más allá del intercambio con la cronista española.

El incidente fue recogido por medios como Televisión Española (RTVE), La Sexta y la propia Cadena SER, que difundieron informes sobre las declaraciones del mandatario. La cobertura se centró tanto en los insultos dirigidos a Molina como en el relato sobre el accionar de la custodia con el trabajador de El País.

La visita de Milei a Madrid quedó así marcada por el enfrentamiento con periodistas durante una actividad pública. El episodio volvió a poner en discusión el trato del Presidente hacia la prensa y las condiciones en las que los trabajadores de medios realizan su labor durante este tipo de encuentros.