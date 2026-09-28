El Gobierno nacional intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

La decisión fue comunicada este lunes y se enmarca en la estrategia impulsada por Javier Milei para reforzar el reclamo argentino sobre el archipiélago y cuestionar las actividades extractivas autorizadas por las autoridades británicas.

Además de la intimación, el Presidente instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo es frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y evitar que se otorguen nuevos permisos sobre los recursos de la plataforma continental reclamada por Argentina.

El Ejecutivo advirtió que, si el Reino Unido no responde dentro del plazo establecido, solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La posición argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos afecta sus derechos soberanos y contradice las resoluciones internacionales citadas por el Gobierno.

Tras difundirse el comunicado, Milei publicó en sus redes sociales: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”.

El Gobierno volvió a mencionar la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones. También citó la Resolución 31/49, que pide evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación del territorio mientras persista la controversia.

Sanciones por vuelos hacia Malvinas

En paralelo, el Ejecutivo informó que detectó operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas, mediante una aeronave de matrícula británica y, según la posición oficial argentina, sin autorización de las autoridades nacionales.

Ante esa situación, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, avanzar con las denuncias penales correspondientes y realizar gestiones diplomáticas.

La nueva medida profundiza una escalada diplomática que ya incluyó denuncias judiciales contra petroleras que operan en el archipiélago y el rechazo argentino a la extensión de licencias para la explotación offshore. El Reino Unido, por su parte, sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades allí.