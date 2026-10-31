El Gobierno de Javier Milei autorizó este viernes 30 de octubre una licitación pública nacional por más de $39.624 millones para contratar una empresa que se encargará de supervisar las obras de las represas hidroeléctricas ubicadas sobre el río Santa Cruz. La medida contempla controles técnicos, ambientales, contractuales y administrativos, en el marco de la reorganización del proyecto energético.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 274/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada en el Boletín Oficial. El presupuesto establecido asciende a $39.624.345.857,96 y estará destinado a contratar servicios especializados de inspección hasta la recepción definitiva de los trabajos.

La contratación comprende el aprovechamiento hidroeléctrico La Barrancosa y su correspondiente línea de extra alta tensión, una infraestructura necesaria para transportar la energía que se genere en el complejo.

Qué tareas realizará la empresa contratada

La consultora que resulte adjudicataria tendrá la responsabilidad de fiscalizar distintos aspectos de la ejecución del proyecto hidroeléctrico.

Entre sus funciones se encuentran la supervisión de los trabajos de construcción, el cumplimiento de las exigencias ambientales, el seguimiento de las obligaciones contractuales y el control administrativo de las obras.

El procedimiento se llevará adelante mediante una licitación pública nacional de etapa múltiple, bajo la modalidad de ajuste alzado. Esto significa que la contratación se realizará por un precio global establecido para las prestaciones previstas.

Además, la resolución establece que no habrá anticipos financieros para la empresa seleccionada y que el servicio se extenderá hasta que se concrete la recepción definitiva de la obra.

La Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, había solicitado asistencia técnica especializada para garantizar un seguimiento adecuado de los trabajos.

El Gobierno modificó la administración de las represas

La nueva licitación se produce después de una modificación en la estructura administrativa del proyecto hidroeléctrico.

En abril de 2026, mediante el Decreto 238/2026, el Ejecutivo nacional dispuso que Energía Argentina S.A. (Enarsa) dejara de desempeñar el papel de comitente de las obras, responsabilidad que fue transferida a la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Con este cambio, el organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía asumió los derechos, obligaciones y actuaciones administrativas relacionadas con los contratos existentes.

La decisión se enmarca en el proceso de privatización de Enarsa y en la reorganización de las responsabilidades estatales sobre los proyectos energéticos.

A partir de esta transferencia, la Subsecretaría de Recursos Hídricos quedó encargada de coordinar la continuidad administrativa de las obras y de garantizar los mecanismos necesarios para controlar su ejecución.

Qué pasará con las obras de las represas de Santa Cruz

Aunque la contratación representa un nuevo paso administrativo, no implica por sí sola el reinicio de la construcción ni una nueva adjudicación de trabajos a las empresas encargadas del emprendimiento.

El proyecto está vinculado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo.

En marzo de este año, Enarsa y la UTE alcanzaron un acuerdo para establecer condiciones que permitieran planificar una eventual reanudación de las tareas.

La decisión del Gobierno busca incorporar un esquema de inspección que acompañe la ejecución de los trabajos y permita verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales.

Por otra parte, la convocatoria deberá permanecer publicada durante 15 días en el Boletín Oficial y respetar una anticipación mínima de 20 días, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

De esta manera, la administración nacional avanza con una nueva etapa de organización y control del proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz, aunque la licitación no garantiza por sí misma la reactivación integral de las obras.