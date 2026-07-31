Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las Islas Malvinas"

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al referirse al histórico vínculo entre el fútbol y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Durante una entrevista, sostuvo que los recordados goles de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 tuvieron un enorme valor deportivo y simbólico, pero afirmó que no modificaron el conflicto diplomático con el Reino Unido.

"Los goles de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, no nos devolvieron las Islas Malvinas", expresó el mandatario. En ese sentido, insistió en que la recuperación del archipiélago debe buscarse por la vía diplomática y no mediante gestos simbólicos o deportivos.

Las declaraciones surgieron al ser consultado por la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores de la Selección Argentina tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Aquella imagen generó un reclamo del gobierno británico ante la FIFA y abrió un nuevo debate sobre el uso de símbolos políticos en el ámbito deportivo.

En ese contexto, Milei cuestionó la utilización del fútbol como herramienta política y calificó ese tipo de expresiones como un "slogan berreta, populista y nacionalista rancio". A la vez, defendió la estrategia internacional de su Gobierno y aseguró que "los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros, desde la diplomacia".

Las declaraciones del Presidente generaron repercusiones debido a que la figura de Maradona y el partido ante Inglaterra de 1986 son considerados por gran parte de la sociedad argentina como un símbolo de reivindicación nacional tras la Guerra de Malvinas.

Con sus dichos, Milei volvió a marcar diferencias con esa interpretación y reafirmó que el reclamo por la soberanía debe sostenerse exclusivamente a través de la política exterior y las negociaciones diplomáticas.