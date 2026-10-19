El presidente Javier Milei participó este lunes en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 en Neuquén y dejó una definición que puede leerse como una señal para los proyectos mineros y energéticos del país: el acuerdo con Estados Unidos por US$7.000 millones no tiene techo. "A esto se suma el acuerdo que cerramos con los Estados Unidos por 7.000 millones de dólares para cerrar el desarrollo de la infraestructura crítica. No descarten que pueda aumentar el número, solamente digo eso", afirmó el mandatario.

La frase llega en un momento clave para el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa bilateral que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El esquema contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7.000 millones hacia 2027, con la mayor parte de esos fondos —unos US$6.000 millones— destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF junto a Eni y XRG.

La comparación con Chile

Milei también se refirió al potencial minero del país y trazó una comparación que dimensiona el atraso argentino en la materia. "Argentina tiene la misma cordillera que tiene Chile. Ahora, Chile exporta 60.000 millones de dólares y nosotros 4.000 o 5.000. Podríamos multiplicar por 12 o por 15 veces nuestras exportaciones", sostuvo.

El mandatario vinculó ese potencial con el impacto que tendría sobre la economía. "¿Ustedes se imaginan si todos los años además entraran 60.000 millones de dólares? Es obvio que cuando ustedes tienen un país serio, cuando estabilizan la moneda, se aprecia", agregó.

Las críticas a la "teoría del derrame"

En su discurso, Milei también apuntó contra quienes cuestionan el impacto de las inversiones en sectores primarios. "Así como están los devaluadores seriales, también están los que dicen que la inversión en los sectores primarios supuestamente queda encerrada y no le aporta nada al resto de la economía. Dicen que 'Vaca Muerta' no derrama", señaló.

El Presidente rechazó ese argumento y defendió el efecto multiplicador de la actividad. "En el liberalismo nadie piensa en teoría de derrame. Porque si yo pienso en teoría del derrame, en el capitalismo nadie derrama", ironizó. Y agregó: "Por supuesto que Vaca Muerta derrama, y derrama en todo el país".

La letra chica del financiamiento

Aunque el anuncio del Presidente abre la puerta a más fondos, la especialista en Comercio Exterior y Finanzas, Yanina Lojo, ya había advertido en diálogo con HUARPE TV que el dinero no es un cheque en blanco. "No nos van a financiar nosotros a los argentinos. No nos firmaron un cheque en blanco de 7.000 millones de dólares y dijeron: hagan lo que quieran con estos 7.000 millones", explicó.

Según Lojo, Argentina podría acceder potencialmente a hasta US$13.000 millones si se suman los US$7.000 millones del corredor y los US$6.000 millones del proyecto de GNL. Pero remarcó que los proyectos deberán presentarse para su evaluación y aprobación dentro del plazo establecido. "El mayor limitante hoy que tenemos para seguir creciendo en cuanto a lo que es minería, petróleo o explotación de minerales críticos, es nuestra infraestructura", afirmó la especialista.

El contexto del corredor

El Corredor Andes-Atlántico fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau. La iniciativa forma parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 y busca fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluyendo litio, cobre, petróleo y gas.

Para San Juan, el interés es directo. La provincia concentra algunos de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del país. Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, ya había advertido a DIARIO HUARPE que sin obras de transporte el financiamiento por sí solo no alcanza: "Tenemos la necesidad de mejorar todo lo relativo al transporte, sea vía carretera con rutas que necesitan mejorarse y tener más capacidad, y también en las líneas ferroviarias, que serían determinantes para una mejora en los costos y la logística".

La visita de funcionarios estadounidenses a la Argentina, que incluyó reuniones en Buenos Aires, Jujuy y Salta, marcó el paso de los anuncios a la etapa técnica de identificación de proyectos. Con la declaración de Milei, la puerta queda abierta para que el monto inicial de US$7.000 millones no sea el techo de la apuesta estadounidense en el país.