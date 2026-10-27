El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes 27 de octubre que no enviará un mensaje oficial para felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios y aseguró que la postura argentina no afectará las relaciones comerciales ni los compromisos dentro del Mercosur.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier fue consultado sobre la posibilidad de que la Cancillería emitiera un saludo institucional al presidente brasileño, quien consiguió su reelección el domingo 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. "No va a haber un comunicado oficial", respondió el funcionario, y aclaró que el Ejecutivo argentino "tomó nota del resultado electoral".

De esta manera, Argentina se mantiene entre los países que no expresaron una felicitación formal al mandatario brasileño, a diferencia de otros gobiernos de la región que reconocieron públicamente su triunfo.

El vocero justificó la decisión al recordar que, cuando Milei ganó las elecciones presidenciales argentinas en 2023, Lula tampoco lo felicitó personalmente. Además, sostuvo que la postura del jefe de Estado responde a las diferencias políticas que mantiene con su par brasileño. "No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real", afirmó Ravier.

El Gobierno aseguró que continuará el comercio con Brasil

Pese a la falta de un saludo institucional, el vocero presidencial intentó transmitir tranquilidad sobre el futuro de las relaciones entre Argentina y Brasil, especialmente por la importancia económica que tiene el vínculo entre ambos países.

Según explicó, las diferencias personales y políticas entre Milei y Lula no deberían interferir en los acuerdos comerciales ni en los compromisos asumidos dentro del Mercosur. "Del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan", manifestó Ravier durante su exposición.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno no espera consecuencias negativas para las empresas argentinas y brasileñas que mantienen operaciones comerciales.

La posición oficial se conoce en un contexto de relaciones diplomáticas deterioradas. Desde agosto, las representaciones diplomáticas de ambos países funcionan bajo la conducción de encargados de negocios, luego de una serie de enfrentamientos verbales entre sus presidentes.

Además, Milei respaldó públicamente la candidatura de Flávio Bolsonaro y cuestionó a Lula durante la campaña electoral brasileña.

Los antecedentes de la tensión entre Milei y Lula

Los enfrentamientos entre ambos mandatarios se profundizaron durante los últimos meses. En julio, Milei participó de una actividad política en San Pablo vinculada con el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, donde realizó fuertes críticas contra Lula.

Posteriormente, el Gobierno brasileño convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para solicitar explicaciones por las declaraciones del Presidente.

La tensión volvió a aumentar durante la última semana de campaña. El 20 de octubre, Milei publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la transparencia del proceso electoral brasileño y manifestó preocupación por una eventual manipulación de los resultados.

La Cancillería de Brasil rechazó esas expresiones y las consideró una interferencia externa en sus asuntos internos.

Luego del balotaje, mientras distintos gobiernos sudamericanos enviaron mensajes de felicitación a Lula, el Ejecutivo argentino mantuvo silencio.

Sin embargo, dirigentes aliados del oficialismo adoptaron una posición diferente. El bloque PRO reconoció el triunfo del presidente brasileño y lo felicitó, al igual que Mauricio Macri.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, también expresó sus deseos de éxito para Brasil, aunque manifestó cuestionamientos sobre la jornada electoral.

La situación de Flávio Bolsonaro también genera incertidumbre

Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre las versiones que indican que Flávio Bolsonaro habría intentado abandonar Brasil después de perder las elecciones y sobre la posibilidad de que solicitara asilo político en Argentina.

El funcionario descartó que existiera una presentación formal ante las autoridades nacionales. "No hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar", respondió.

La declaración se produjo mientras la Policía Federal brasileña investigaba si el senador había intentado cruzar la frontera hacia Misiones para abordar un avión privado en Puerto Iguazú con destino a Estados Unidos.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones argentina informaron que no existen registros de un ingreso legal del dirigente brasileño al país.

En medio de este escenario, Milei y Lula deberán afrontar una nueva etapa en la relación bilateral. Ambos mandatarios tienen previsto coincidir en la próxima cumbre del Mercosur, programada para el 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.

La reunión podría representar una oportunidad para retomar el diálogo diplomático, aunque por ahora el Gobierno argentino mantiene su decisión de no felicitar oficialmente al presidente brasileño por su reelección.