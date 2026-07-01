El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, previstas para el próximo 4 de julio, según pudieron confirmar fuentes oficiales.

Aunque el viaje había sido considerado dentro de la agenda presidencial en los últimos días, en Casa Rosada indicaron que la visita no llegó a confirmarse oficialmente y que nunca estuvo plenamente definida.

De acuerdo a lo informado, el mandatario había evaluado partir hacia Nueva York y regresar el 7 de julio, pero la planificación quedó sin efecto tras modificaciones en el cronograma internacional y la agenda local.

Uno de los factores que influyó en la decisión fue la reprogramación de un encuentro de empresarios y líderes de negocios en Sun Valley, que se superponía con compromisos oficiales en Argentina.

En ese marco, el Presidente deberá participar de la vigilia en Tucumán por el Día de la Independencia argentina y del posterior Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

En la Casa Rosada señalaron además que la decisión responde exclusivamente a cuestiones de agenda y remarcaron que el vínculo con Estados Unidos se mantiene como una prioridad de la política exterior.

Si bien el viaje no se concretará, el Gobierno no descarta nuevas oportunidades de encuentro entre ambos países en el corto plazo.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno evalúa la posibilidad de viajar a Estados Unidos para participar de actividades vinculadas al arribo de la Fragata Libertad a Nueva York.

El viaje del buque escuela coincide con las celebraciones por el 4 de julio en ese país, que este año conmemora el 250° aniversario de su independencia.

Mientras tanto, el Gobierno continúa reforzando su agenda diplomática con Estados Unidos, en el marco de una relación que en los últimos meses mostró un fuerte alineamiento político y económico.