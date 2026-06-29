El presidente Javier Milei no participará de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se desarrollará este martes en Asunción, Paraguay. La decisión fue confirmada por fuentes de la Presidencia, que señalaron que el mandatario permanecerá en Buenos Aires para atender temas de gestión vinculados al funcionamiento del Gobierno nacional.

En lugar de Milei, la representación argentina estará a cargo del canciller Pablo Quirno, quien ya se encuentra en la capital paraguaya participando de las reuniones preparatorias del bloque regional.

Milei junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

La ausencia del Presidente se produce en medio de la reorganización del Gabinete nacional, tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Diego Santilli para ocupar ese cargo.

Según indicaron desde el Ejecutivo, Milei dedicará la jornada a mantener reuniones de trabajo con sus ministros y a preparar el acto de jura de Santilli, previsto para este martes por la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Además, continúan las reuniones de transición entre los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete saliente y entrante, en el marco del reordenamiento interno impulsado por el Gobierno.

A pesar de la ausencia presidencial, Argentina mantendrá su participación en la cumbre del Mercosur. Será el canciller Pablo Quirno quien encabezará la delegación nacional y expondrá la posición del país durante las deliberaciones con los demás Estados miembros.

La decisión de cancelar el viaje se da en un contexto de cambios dentro del Poder Ejecutivo y mientras el Gobierno avanza con una nueva etapa de gestión. En ese escenario, la representación argentina en uno de los principales encuentros políticos de la región quedará en manos de la Cancillería.