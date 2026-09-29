El presidente Javier Milei designó a Adolfo Cambiaso como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario con una misión especial: contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, con especial énfasis en el polo. La función será ad honorem y no implicará gastos para el Estado nacional.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1116/2026, publicado este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma establece que Cambiaso tendrá esa categoría únicamente a efectos protocolares mientras dure el cometido que le fue asignado.

El polista recibió el decreto de manos de Milei durante un acto realizado en el Palacio Libertad. La tarea será coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que establecerá los lineamientos para el desarrollo de las acciones en el exterior.

Qué hará Adolfo Cambiaso como embajador

El objetivo planteado por el Gobierno es utilizar la proyección internacional del deporte argentino como una herramienta para fortalecer la imagen del país, favorecer el turismo y promocionar bienes y servicios vinculados con la actividad deportiva.

Dentro de esa estrategia, el Ejecutivo destacó particularmente el lugar que ocupa el polo argentino a nivel internacional y consideró que puede funcionar como una plataforma para generar oportunidades comerciales y promocionar experiencias turísticas relacionadas con la disciplina.

El decreto remarca además la trayectoria internacional de Cambiaso como uno de los principales referentes del polo argentino. Según los fundamentos oficiales, su carrera y proyección en el exterior fueron determinantes para encomendarle esta tarea.

Un cargo ad honorem

La designación no implica que Cambiaso pase a integrar de manera permanente el Servicio Exterior de la Nación. La categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario le fue asignada exclusivamente por el tiempo que dure esta misión especial.

Además, el cargo será desempeñado ad honorem. El propio decreto aclara que la medida “no genera erogación presupuestaria alguna” para el Estado nacional.

Cancillería será la encargada de definir los mecanismos de coordinación para que Cambiaso participe de iniciativas destinadas a difundir el deporte argentino y, particularmente, el polo en distintos ámbitos internacionales.