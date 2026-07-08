El presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada como escenario para un eventual festejo de la Selección argentina una vez finalizado el Mundial 2026, aunque aseguró que no estará presente durante la celebración para evitar cualquier tipo de interferencia política.

La declaración fue realizada este miércoles en una entrevista radial, un día después del triunfo de la Albiceleste frente a Egipto por los octavos de final del torneo, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada histórica y avanzó a los cuartos de final.

“Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, afirmó el mandatario.

Milei destacó que el protagonismo debe quedar exclusivamente en manos del plantel y del cuerpo técnico, y sostuvo que el logro deportivo pertenece a los futbolistas y a los hinchas argentinos.

“Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, expresó.

El Presidente dijo que se mantendría alejado del festejo

El jefe de Estado explicó que, en caso de concretarse una celebración oficial en la sede del Gobierno nacional, buscaría que el edificio quede completamente libre de autoridades para que los jugadores puedan disfrutar del momento sin vinculaciones políticas.

Incluso mencionó que permanecería en la residencia presidencial de Olivos durante la jornada.

“Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, señaló en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El mandatario insistió en que su intención es que la Selección tenga un reconocimiento institucional sin que el festejo sea interpretado como un acto político.

El antecedente del Mundial 2022

La propuesta de Milei tiene como antecedente lo ocurrido luego del Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección argentina consiguió el tercer título mundial de su historia.

En aquella oportunidad, los campeones rechazaron una invitación para celebrar la conquista en la Casa Rosada durante la gestión del entonces presidente Alberto Fernández.

La decisión del plantel estuvo vinculada al deseo de evitar que el logro deportivo fuera utilizado políticamente.

Ahora, ante la posibilidad de que Argentina vuelva a llegar a la instancia final del torneo, el Gobierno nacional abrió la puerta a una celebración institucional, aunque con la condición planteada por Milei de que los jugadores sean los únicos protagonistas.