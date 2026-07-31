El presidente Javier Milei se refirió este viernes al gesto de los jugadores de la Selección argentina, quienes mostraron una bandera con la consigna de las Islas Malvinas luego de vencer 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

El mandatario consideró que la reacción del plantel fue "entendible" por el contexto de emoción tras la clasificación a la final, aunque cuestionó la vinculación entre el deporte y la política.

"No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar es un problema", afirmó Milei durante una entrevista con Mariana Brey por Telefe.

En ese sentido, el Presidente coincidió con la postura expresada por el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, quien había evitado darle una interpretación política al episodio.

"En la misma línea se manifestó Scaloni, que es una mente brillante", señaló Milei.

La diferencia entre el gesto de los jugadores y el rol de un funcionario

El jefe de Estado aclaró que comprende la reacción de los futbolistas en medio del festejo, aunque marcó una diferencia con quienes ocupan cargos públicos.

"En la emocionalidad se entiende que los jugadores lo hayan hecho, pero esto no le puede pasar a un funcionario", sostuvo.

Además, separó el impacto deportivo de la cuestión diplomática por la soberanía de las islas y recordó el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.

"Los goles de Maradona no devolvieron las Islas", afirmó.

Su postura sobre la soberanía de Malvinas

Durante la entrevista, Milei también defendió su estrategia internacional respecto al reclamo argentino por las Islas Malvinas y aseguró que existen países y sectores que respaldan la posición de Argentina.

"Estados Unidos, China y una parte de los ingleses consideran que nos las tienen que devolver", expresó.

El debate se reabrió luego de la victoria argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, un partido que volvió a estar atravesado por la carga histórica entre ambos países.