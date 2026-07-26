La estrategia electoral que empezó a definir Javier Milei para las elecciones de 2027 también tendrá impacto en San Juan. La conducción nacional de La Libertad Avanza les ordenó a los dirigentes provinciales respaldar los acuerdos políticos que eventualmente cierre con los gobernadores, aun cuando eso implique resignar candidaturas propias, lugares en las listas o parte del protagonismo construido en cada distrito.

La definición modificaría el escenario con el que hasta ahora trabajaban los referentes libertarios sanjuaninos. Durante los últimos meses, el diputado nacional José Peluc encabezó la apertura de sedes en distintos departamentos, impulsó el fortalecimiento de la militancia y promovió la conformación de equipos técnicos con el objetivo de consolidar una estructura competitiva para disputar el poder provincial en 2027.

Sin embargo, el mensaje que bajó la conducción nacional introduce una nueva variable. Si la Casa Rosada considera que un acuerdo con un gobernador fortalece las posibilidades de reelección de Milei, los armados provinciales deberán acompañar esa decisión, aunque eso reduzca las posibilidades de competir con candidatos propios.

La encargada de transmitir esa línea fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el Día de la Unidad de La Libertad Avanza. Allí pidió cohesión a la dirigencia del interior y dejó en claro que ningún proyecto provincial puede ubicarse por encima del objetivo nacional: garantizar un segundo mandato para Javier Milei.

La lógica que hoy predomina en el oficialismo nacional es que un entendimiento con un gobernador aliado puede aportar estructura política, intendentes, fiscales y mayor competitividad electoral que un armado libertario todavía en desarrollo. Por ese motivo, la conducción sostiene que la estrategia presidencial debe prevalecer sobre las aspiraciones individuales de los dirigentes de cada provincia.

En San Juan, esa definición inevitablemente impacta sobre el escenario político de 2027. Si bien hoy no existe ninguna negociación confirmada, el oficialismo provincial aparece entre los espacios con los que La Libertad Avanza podría evaluar un eventual entendimiento si la conducción nacional considera que ese esquema fortalece las posibilidades de reelección de Javier Milei.

De avanzar una estrategia de ese tipo, los dirigentes sanjuaninos de La Libertad Avanza deberían acompañar la decisión de la Casa Rosada, aun cuando eso implique resignar la posibilidad de presentar un candidato propio para la Gobernación o reducir su participación dentro de un eventual frente electoral.

Armado en el país

La estrategia nacional se apoya, además, en antecedentes recientes. En Corrientes, donde La Libertad Avanza decidió competir sin un acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés, el espacio terminó cuarto con el 9,71% de los votos. En cambio, en Chaco, la alianza entre el gobernador Leandro Zdero y el oficialismo nacional obtuvo el 45,27% de los sufragios y superó ampliamente al peronismo.

Con esos resultados como referencia, la Casa Rosada busca evitar tensiones internas mientras avanzan las conversaciones con los mandatarios provinciales. La instrucción es sostener la unidad del espacio aun cuando algunos dirigentes deban resignar lugares o expectativas electorales.

Para San Juan, el mensaje modifica el tablero político rumbo a 2027. La construcción territorial que viene desarrollando La Libertad Avanza continuará, pero la posibilidad de presentar una fórmula propia dependerá menos de las aspiraciones de los dirigentes locales y más de la estrategia que defina Javier Milei para asegurar su reelección presidencial. La prioridad quedó establecida: primero el proyecto nacional y después los armados provinciales.