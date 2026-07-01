En una señal de respaldo a la relación bilateral con Estados Unidos, el presidente Javier Milei participó este martes de la celebración por el Día de la Independencia estadounidense en la residencia del embajador Peter Lamelas, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia del mandatario se produjo en medio de la reorganización del Gabinete nacional tras la salida de Manuel Adorni y mientras el Gobierno mantiene bajo análisis la posibilidad de que Milei viaje a Washington el próximo 4 de julio para participar de los festejos oficiales organizados por la administración norteamericana.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el Presidente arribó a la residencia diplomática alrededor de las 19.25 acompañado por integrantes de su gabinete y otras autoridades nacionales. Durante la ceremonia se interpretaron los himnos de ambos países, el embajador ofreció un discurso institucional y el encuentro concluyó con un espectáculo musical.

La participación de Milei fue considerada un gesto político de fuerte simbolismo, ya que, de acuerdo con fuentes oficiales, ningún presidente argentino había asistido anteriormente a una celebración de estas características organizada por la representación diplomática de Estados Unidos en el país.

Entre los asistentes también estuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien concurrió acompañado por su esposa, la periodista Belén Ludueña.

Sigue en duda el viaje a Washington

El Presidente tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar de los festejos por el 250° aniversario de la independencia de ese país, donde compartiría actividades con el presidente Donald Trump>.

La celebración incluirá un discurso central del mandatario estadounidense ante miles de simpatizantes en la Explanada Nacional de Washington. No obstante, desde el Gobierno argentino señalaron que la participación de Milei todavía no fue confirmada.

En caso de concretarse el viaje, sería la decimoctava visita del jefe de Estado argentino a Estados Unidos desde el inicio de su mandato.

La incertidumbre sobre esa agenda internacional se produce pocos días después de que Milei suspendiera su participación en la cumbre del Mercosur realizada en Asunción. Según explicaron desde el Ejecutivo, el mandatario decidió permanecer en Buenos Aires para concentrarse en la reorganización del Gobierno y en los preparativos para la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

El nombramiento de Santilli se produjo tras la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Con esta reestructuración, el oficialismo busca fortalecer el funcionamiento del Gabinete y relanzar su agenda política y legislativa en el Congreso.