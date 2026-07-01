El presidente Javier Milei participó este martes por la noche de la recepción organizada en la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, en el marco de los 250 años de la independencia norteamericana.

El mandatario ingresó alrededor de las 19.30 a la sede diplomática para una ceremonia que se realizó de forma anticipada al 4 de julio, fecha oficial de la celebración en ese país.

Según pudo confirmar Perfil, el evento incluyó la interpretación de los himnos de ambos países, un discurso del embajador Lamelas y la proyección de un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump. También se desarrolló un espectáculo musical a cargo de la banda Jefferson Starship.

Durante el acto, se escuchó además el clásico “YMCA” de Village People, una canción asociada a eventos públicos vinculados al expresidente norteamericano.

Milei no pronunció discurso durante la ceremonia y permaneció en primera fila junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador Lamelas.

Al cierre del evento, el diplomático lo invitó a subir al escenario junto a los músicos, pero el Presidente rechazó la propuesta.

La participación del jefe de Estado adquiere un carácter inédito: se trata del primer presidente argentino en asistir a una celebración de una fecha patria extranjera dentro de una embajada en el país.

El Presidente asistió acompañado por una comitiva integrada por Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el diputado provincial Agustín Romo; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.

El evento reunió además a funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, empresarios y diplomáticos. Entre ellos, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, Federico Sturzenegger, Rogelio Frigerio y Marcelo Orrego, entre otros.

Durante la ceremonia también se proyectó un mensaje especial de Donald Trump, sin referencias directas a la Argentina.

La agenda de Milei incluyó además una jornada cargada de actividad oficial. Horas antes, tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en Casa Rosada y canceló su viaje a la cumbre del Mercosur en Paraguay.

El Presidente tiene previsto viajar nuevamente a Estados Unidos el próximo 4 de julio para participar de los actos centrales por la independencia, en el marco de una agenda internacional que lo ha llevado en múltiples oportunidades a ese país desde el inicio de su gestión.