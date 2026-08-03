El presidente Javier Milei profundizó este lunes la interna que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) y volvió a lanzar duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. En una entrevista radial, el mandatario aseguró que su compañera de fórmula actúa como una dirigente opositora y minimizó su rol dentro del Gobierno.

"Todos saben que es opositora, es alguien intrascendente dentro del Gobierno", afirmó Milei en diálogo con Radio Mitre. Además, sostuvo que "en las declaraciones que hace todo el tiempo pareciera replicar los argumentos kirchneristas".

El nuevo enfrentamiento se produce en medio de las diferencias por el proyecto oficial que busca flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Tras las críticas internas, el Gobierno aceptó modificar la iniciativa e incorporar un límite del 25% a la extranjerización, en lugar de eliminar las restricciones como proponía originalmente.

La tensión entre ambos también se reavivó por la postura sobre las Islas Malvinas. En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial, Villarruel publicó un mensaje en el que calificó a los británicos como "piratas usurpadores" e "invasores" y reivindicó el reclamo argentino sobre el archipiélago.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", escribió la vicepresidenta en sus redes sociales.

En contraste, la Casa Rosada respaldó las disposiciones de la FIFA que prohibieron el ingreso al estadio con banderas, camisetas o cualquier elemento con referencias políticas vinculadas a Malvinas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recordó que el reglamento impedía exhibir mensajes de contenido político o considerados provocadores.

Las diferencias entre Milei y Villarruel se profundizan desde hace meses y vuelven a quedar expuestas en temas sensibles para el oficialismo. Mientras el Presidente busca sostener una línea política y diplomática, la vicepresidenta mantiene posiciones propias que cada vez generan mayor distancia dentro del Gobierno.