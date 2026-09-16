El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla un régimen de beneficios fiscales para incentivar la construcción y el mantenimiento de corredores viales a cargo de concesionarios privados. La propuesta establece que la vigencia de esos beneficios quedará condicionada a la adhesión de las provincias.

El esquema está incluido en el artículo 67 del proyecto y contempla beneficios para titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados con nuevas licitaciones para rutas nacionales o ampliaciones de concesiones existentes. Entre las herramientas previstas aparece un régimen de amortización de las inversiones realizadas.

El requisito para las provincias

La propuesta establece que las jurisdicciones provinciales deberán adherir al régimen para que puedan aplicarse los beneficios previstos. En particular, el Gobierno plantea que las provincias eliminen los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos vinculados con el esquema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había planteado que las nuevas inversiones en rutas deberían contar con una carga tributaria reducida para Nación, provincias y municipios, con el objetivo expresado de incentivar el desarrollo de las obras.

Qué beneficios contempla el proyecto

El régimen permite optar por amortizaciones de las inversiones realizadas para la ejecución de las concesiones desde el período fiscal de habilitación de los bienes u obras. Para bienes muebles amortizables nuevos se establece un mínimo de dos cuotas anuales, mientras que para infraestructura vial se contempla un esquema vinculado con la vida útil estimada.

Además, los beneficiarios dispondrían de un mecanismo de reintegro o certificado de crédito fiscal correspondiente al IVA de las operaciones realizadas para cumplir con los objetivos asumidos en los contratos. También se contempla el cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de otros tributos.

La iniciativa fue presentada junto con el Presupuesto 2027 y deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. En paralelo, el Gobierno nacional continúa planteando un esquema de participación provincial para las nuevas inversiones vinculadas con rutas nacionales.