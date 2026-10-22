El presidente Javier Milei intentó concretar una reunión con el rey Felipe VI durante su visita a España, pero recibió una respuesta que dejó fuera de su agenda el encuentro. La Casa Real española le recordó que, de acuerdo con la práctica institucional del país, una audiencia con el monarca debe estar acompañada por una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien el mandatario argentino mantiene un fuerte enfrentamiento político.

Según informaron fuentes del Palacio de la Zarzuela a la agencia EFE, el Gobierno argentino trasladó de manera informal el interés de Milei por reunirse con Felipe VI durante su estadía en Madrid. Sin embargo, no se presentó una solicitud formal de audiencia y desde la Casa Real se reiteró el criterio aplicado en visitas anteriores.

La respuesta estableció que el encuentro con el jefe del Estado español debía incluir también una cita con Sánchez. Como el presidente argentino no tenía previsto reunirse con el dirigente socialista, la audiencia con el rey finalmente no se concretó.

La condición que le pusieron a Milei para reunirse con el rey Felipe VI

Desde el Palacio de la Zarzuela explicaron que no se trató de una exigencia particular dirigida al mandatario argentino, sino de una práctica habitual que se aplica a las visitas de jefes de Estado extranjeros.

En España, Felipe VI ejerce como jefe del Estado, mientras que Pedro Sánchez encabeza el Gobierno. Por ese motivo, la agenda institucional del monarca se coordina con el Ejecutivo español cuando se trata de encuentros oficiales con mandatarios internacionales.

Esta misma situación ya se había presentado durante otros viajes de Milei a España, cuando también manifestó su intención de mantener una audiencia con el rey sin incluir reuniones con el Gobierno socialista.

Durante su participación en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente argentino reconoció que no había podido encontrarse con Felipe VI y atribuyó la situación a dificultades de agenda.

"Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey", expresó Milei, quien aseguró que mantiene una "excelente relación" con el monarca y manifestó su deseo de concretar una reunión durante una futura visita.

Milei volvió a criticar a Pedro Sánchez durante su visita a España

La imposibilidad de reunirse con Felipe VI se produjo en medio de nuevas declaraciones de Milei contra el presidente del Gobierno español.

Durante el foro económico realizado este miércoles 21 de octubre en Madrid, el mandatario argentino calificó a Sánchez de "impresentable dictador" y cuestionó duramente al socialismo español.

Además, sostuvo que el liberalismo debía sacar a los socialistas "a patadas", una expresión que volvió a generar controversia en el escenario político español.

Las declaraciones profundizaron las diferencias públicas entre ambos dirigentes, que mantienen una relación marcada por los enfrentamientos políticos y diplomáticos desde el inicio de la presidencia de Milei.

La agenda de Javier Milei en Madrid

Pese a no concretar reuniones con Felipe VI ni Pedro Sánchez, el presidente argentino desarrolló distintas actividades durante su estadía en la capital española.

Entre los compromisos figuraron una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y un encuentro con representantes de la Fundación Disenso, organización vinculada al partido Vox.

También mantuvo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirigente con quien comparte afinidades políticas y que ya lo había recibido en anteriores oportunidades.

De esta manera, Milei completó una nueva visita a España sin una audiencia oficial con el monarca. La Casa Real mantuvo su criterio institucional y dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro, siempre que se respeten las condiciones habituales de las visitas de jefes de Estado extranjeros.