El presidente Javier Milei ratificó este jueves 15 de octubre su respaldo a Israel, lanzó fuertes críticas contra Irán y condenó el crecimiento del antisemitismo a nivel mundial durante un acto realizado en la Embajada argentina en Washington, Estados Unidos. En su discurso, el mandatario reafirmó el posicionamiento internacional de su Gobierno y destacó la alianza estratégica que mantiene con la administración de Donald Trump.

La actividad se desarrolló en el marco de un encuentro organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que reunió a funcionarios, diplomáticos y representantes internacionales. Durante su intervención de aproximadamente 15 minutos, Milei abordó el conflicto en Medio Oriente, el terrorismo y la defensa del Estado de Israel.

El jefe de Estado recordó especialmente el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, entre ellas ciudadanos argentinos. En ese contexto, cuestionó la respuesta de distintos sectores de la comunidad internacional frente a los ataques y defendió el derecho de Israel a garantizar su seguridad.

Milei criticó a Irán y advirtió sobre el antisemitismo

Uno de los principales ejes del discurso fue el cuestionamiento al régimen iraní, al que Milei vinculó con organizaciones terroristas que operan en Medio Oriente. El mandatario sostuvo que los ataques contra Israel representan una amenaza que, desde su perspectiva, también alcanza a otros países occidentales.

En ese sentido, advirtió sobre lo que considera una nueva ola de antisemitismo y cuestionó a quienes, según su interpretación, utilizan el conflicto en Medio Oriente para promover discursos de odio contra las comunidades judías.

"Israel es el bastión de Occidente, es el muro de contención frente a quienes odian todo lo que somos", afirmó el Presidente.

Además, Milei sostuvo que defender a Israel no responde únicamente a una posición política o ideológica, sino que también representa una cuestión estratégica para los países occidentales.

El mandatario reiteró su rechazo a las expresiones antisemitas y reafirmó que su administración mantendrá una política de tolerancia cero frente a este tipo de discriminación.

El encuentro de Milei con un funcionario de Donald Trump

Antes de participar del acto, Milei mantuvo una reunión privada con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, para analizar distintos aspectos de la relación bilateral.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La reunión formó parte de la agenda oficial del mandatario en Washington, donde busca profundizar los vínculos políticos y económicos con la administración de Donald Trump.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes representantes diplomáticos de Paraguay, República Dominicana y otros países de América Latina y Europa, además de funcionarios estadounidenses vinculados a la lucha contra el antisemitismo.

Argentina reafirmó su posicionamiento internacional

La intervención de Milei volvió a poner de manifiesto el alineamiento de su Gobierno con Israel y Estados Unidos, dos de los principales socios estratégicos que la administración libertaria identifica en su política exterior.

Durante el encuentro, el embajador Alec Oxenford destacó el compromiso argentino con la lucha contra el antisemitismo, mientras que el canciller Pablo Quirno remarcó la participación del país en iniciativas internacionales vinculadas con la memoria del Holocausto.

De esta manera, el Presidente aprovechó su visita a Washington para ratificar su posición frente al conflicto en Medio Oriente y reafirmar la orientación diplomática que mantiene desde el inicio de su gestión.