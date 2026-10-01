Javier Milei se metió en la polémica que se generó este miércoles en la Cámara de Diputados, donde Juan Grabois protagonizó fuertes cruces con legisladores de La Libertad Avanza durante un plenario de comisiones. El Presidente publicó un mensaje en redes sociales y cuestionó lo ocurrido en el Congreso.

“Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...”, escribió Milei en su cuenta de X. Su publicación llegó después de una jornada marcada por insultos, gritos y forcejeos durante el debate del proyecto impulsado por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

El episodio comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. En medio de su intervención, se produjo un intercambio con el legislador libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz. Grabois se levantó de su lugar y se acercó al diputado oficialista, lo que derivó en manotazos y obligó a otros legisladores a intervenir para separarlos. La tensión continuó cuando el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen increpó a Grabois desde otro sector del salón. El legislador de Unión por la Patria se dirigió entonces hacia él y ambos quedaron cara a cara, mientras otros integrantes de la Cámara intentaban evitar que el enfrentamiento escalara.

Grabois respondió a Milei en redes sociales

Después de la publicación del Presidente, Grabois respondió también a través de X con fuertes acusaciones contra Milei y dirigentes del oficialismo. Entre otras expresiones, lo acusó de encabezar “una banda de chorros” y cuestionó además el vínculo del Gobierno argentino con Donald Trump. Se trató de afirmaciones políticas de Grabois realizadas en el marco del enfrentamiento y no de hechos establecidos judicialmente.

La discusión parlamentaria tampoco terminó allí. Más tarde, el oficialismo decidió levantar el plenario después de otro enfrentamiento, esta vez entre Grabois y la diputada libertaria Juliana Santillán. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, dio por finalizada la reunión y se interrumpieron los micrófonos y la transmisión oficial.

Qué se debatía en Diputados

El plenario analizaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno. La iniciativa propone ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y contempla penas de prisión, multas e inhabilitaciones.

El oficialismo busca avanzar con el tratamiento en comisión para luego llevar el proyecto al recinto, aunque algunos puntos también generaron diferencias con bloques opositores y aliados.