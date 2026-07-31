La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina dio un nuevo paso este viernes. El presidente Javier Milei recibió las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, quien desde ahora será el representante diplomático de la Santa Sede en el país.

El acto protocolar, realizado en Casa Rosada, marca el inicio formal de la misión diplomática de Banach y es considerado un paso importante para profundizar el vínculo entre el Gobierno argentino y el Vaticano. Entre sus principales tareas estará la coordinación de una eventual visita de León XIV, un viaje que genera expectativa desde hace meses, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Un paso clave para el viaje del Papa

El nuevo nuncio llegó a Buenos Aires la semana pasada y, tras presentar las copias de sus credenciales en Cancillería, completó este viernes el último paso del protocolo diplomático al ser recibido por Milei. Con ese trámite finalizado, ya puede ejercer plenamente sus funciones como embajador de la Santa Sede en la Argentina.

En el Gobierno consideran que su presencia permitirá avanzar en la organización de la agenda bilateral y facilitar las gestiones para concretar la primera visita de León XIV al país desde el inicio de su pontificado. Sin embargo, desde el Vaticano y la Casa Rosada insisten en que todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha del viaje.

La expectativa por la llegada de León XIV

La posibilidad de una visita papal tomó fuerza luego de la reunión que Milei mantuvo con León XIV en el Vaticano, donde el Pontífice manifestó su intención de viajar a la Argentina durante su papado. Desde entonces, distintos sectores de la Iglesia y del Gobierno trabajan para que esa visita pueda concretarse, aunque la agenda internacional del Papa aún se encuentra en definición.

De confirmarse, será la primera visita de León XIV a la Argentina y un acontecimiento de gran relevancia para la Iglesia católica y la política nacional. Mientras tanto, la designación formal del nuevo nuncio representa un avance concreto en el fortalecimiento del vínculo entre la Santa Sede y el Gobierno argentino.