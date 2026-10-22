El presidente Javier Milei recibirá este viernes 23 de octubre en la Casa Rosada a Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos y número dos de Marco Rubio. El encuentro buscará profundizar la relación bilateral con la administración de Donald Trump, con una agenda centrada en inversiones, comercio, seguridad y la posibilidad de eliminar el requisito de visa para los argentinos que viajen al país norteamericano.

La reunión se concretará después del regreso del mandatario de España, donde participó de un foro económico y mantuvo encuentros con representantes políticos y académicos. Aunque todavía no se confirmó el horario, fuentes oficiales señalaron que la audiencia presidencial forma parte de una visita diplomática de alto nivel.

Landau llegó a Buenos Aires acompañado por Juan Pablo Segura, funcionario del Departamento de Estado encargado de los asuntos del Hemisferio Occidental. Como parte de la agenda, este jueves mantendrá un encuentro con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, antes de reunirse con Milei.

Inversiones, comercio y seguridad: los temas centrales

Uno de los principales puntos de la reunión será el avance de proyectos de inversión estadounidense en Argentina, especialmente en energía, minería e infraestructura. Entre las iniciativas se encuentra el Corredor Andes-Atlántico, que busca conectar las regiones mineras del norte argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico.

El proyecto contempla posibles líneas de financiamiento del Export-Import Bank de Estados Unidos por hasta 7.000 millones de dólares para obras de infraestructura y desarrollo productivo. Sin embargo, estos fondos todavía dependen de aprobaciones y condiciones específicas para convertirse en desembolsos efectivos.

Otro de los objetivos será avanzar en la implementación del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado entre ambos países. El Gobierno prepara su envío al Congreso, mientras analiza medidas administrativas para cumplir con los compromisos que no necesitan aprobación legislativa.

En materia de seguridad, las conversaciones incluirán la cooperación contra el crimen organizado, el intercambio de información y el fortalecimiento de la ciberseguridad. También se abordará la posibilidad de renovar el acuerdo de cooperación nuclear civil vigente desde 1997.

La eliminación de visas para argentinos, en agenda

La posible incorporación de Argentina al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos será otro de los asuntos a tratar.

El país inició formalmente el proceso en julio de 2025, pero todavía debe cumplir una serie de requisitos vinculados con controles migratorios, documentación e intercambio de información.

Por este motivo, aunque las negociaciones continúan, no existe una fecha confirmada para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin tramitar una visa.

La visita anticipa otro encuentro con Estados Unidos

La reunión entre Milei y Landau también servirá como antesala de la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre.

Según fuentes de la Casa Rosada, el viaje fue solicitado por Washington y formará parte de una gira regional. Aunque todavía no se difundió el cronograma definitivo, se espera que Vance mantenga un encuentro con Milei.

La agenda diplomática de esta semana se produce, además, después de la conversación telefónica que el mandatario argentino mantuvo con Marco Rubio el pasado 16 de octubre. Durante ese contacto, ambos analizaron oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la cooperación regional.

De esta manera, el Gobierno buscará avanzar en acuerdos concretos con Washington, especialmente en sectores económicos estratégicos y en los compromisos pendientes de la relación bilateral.