El presidente Javier Milei recibirá personalmente al papa León XIV cuando llegue a la Argentina el próximo 8 de noviembre y, horas después, ambos mantendrán una reunión privada en Casa Rosada. El encuentro formará parte de la primera jornada de la visita apostólica que el pontífice realizará al país hasta el 11 de noviembre.

Según la agenda prevista, León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30 procedente de Montevideo. Milei irá hasta la terminal aérea para recibirlo al pie del avión, en uno de los primeros actos oficiales de la visita.

Tras su llegada, el Papa se dirigirá al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, donde realizará una ofrenda floral. Más tarde será recibido oficialmente en Casa Rosada.

Uno de los momentos centrales de esa jornada será la reunión privada entre León XIV y Milei. El encuentro se realizará en la sede del Gobierno nacional y será a solas, antes de que los integrantes del Gabinete tengan la oportunidad de saludar al pontífice.

Después de su paso por Casa Rosada, León XIV se trasladará al Palacio Libertad, donde participará de un encuentro con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

La llegada del Papa marcará el inicio de una visita de cuatro días que combinará actividades institucionales, religiosas, sociales y ecuménicas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. También participará de un encuentro con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina y se reunirá con referentes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Ese mismo día celebrará las vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Córdoba. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La visita finalizará el miércoles 11 de noviembre. Ese día, el pontífice tiene previsto visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y posteriormente trasladarse a Luján, donde celebrará una misa antes de continuar su viaje hacia Lima.

El Gobierno nacional confirmó además que Aerolíneas Argentinas será la encargada de trasladar a León XIV desde Montevideo hacia Buenos Aires y, al finalizar su estadía en el país, desde Argentina hacia Perú.

La organización de la visita involucra a Nación, Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El Gobierno informó que habrá tres comandos unificados de seguridad y un operativo que abarcará aeropuertos, actividades masivas y actos cerrados durante los cuatro días.