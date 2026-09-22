En la previa de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei volvió a reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y planteó que el Reino Unido debería reconsiderar la devolución del archipiélago. “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”, afirmó durante una entrevista con la prensa francesa en la Casa Rosada.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las islas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino endureció su postura frente a las empresas que participan de proyectos petroleros en la zona.

El argumento de Milei

Consultado por un periodista de LCI, Milei sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”. También cuestionó el argumento de autodeterminación de los habitantes de las islas y afirmó que la población original fue expulsada y reemplazada por nuevos habitantes.

El Presidente consideró además que el escenario internacional actual podría abrir una oportunidad para avanzar en el reclamo argentino. Según planteó, los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa el Reino Unido deberían llevar a Londres a reconsiderar su posición.

“Debería reconsiderar devolvernos las Malvinas por la vía pacífica porque es territorio argentino”, sostuvo.

Milei remarcó que la estrategia de su Gobierno apunta a utilizar los canales diplomáticos y descartó cualquier posibilidad de un conflicto armado. “De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico. Nosotros hablamos de recuperar las Malvinas por la vía diplomática”, afirmó.

Una política de Estado

Durante la entrevista, el mandatario aseguró que su administración trabaja en una política de Estado sobre las Malvinas a través de canales diplomáticos y afirmó que la Argentina consiguió respaldo internacional.

En ese marco, vinculó el reclamo con la alianza estratégica que su Gobierno mantiene con Estados Unidos e Israel. También señaló que la Argentina tiene un valor estratégico por su producción de energía, alimentos, minerales y conocimiento.

Otro de los puntos mencionados por Milei fue la importancia geopolítica del Atlántico Sur. El Presidente sostuvo que el Canal de Panamá se encuentra cerca de la saturación y planteó que la región tiene una relevancia creciente para el comercio internacional.

El reclamo llega a la ONU

El pronunciamiento de Milei ocurrió horas antes de su viaje a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí el Gobierno prevé continuar con su estrategia diplomática sobre la cuestión Malvinas.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó que Milei mantendrá un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La reunión se producirá mientras la Casa Rosada busca fortalecer sus vínculos internacionales y sostiene el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

La cuestión petrolera también forma parte del escenario. Una de las iniciativas que genera mayor tensión es Sea Lion, proyecto en el que participan las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Justicia Federal de Río Grande había ordenado suspender el avance de las obras vinculadas con el proyecto.