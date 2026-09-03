El presidente Javier Milei regresó este jueves a la Argentina después de una breve visita a Chile y se trasladó a la Casa Rosada para grabar la cadena nacional en la que hablará sobre la cuestión Malvinas. El mensaje será emitido a las 21 y estará acompañado por una fuerte expectativa respecto de los anuncios que podría realizar el Gobierno.

El mandatario convocó a sus ministros para participar de la grabación y darle mayor volumen institucional al mensaje. Si bien el contenido se mantiene bajo reserva, el eje estará puesto en el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y las gestiones que lleva adelante la Cancillería.

Antes de regresar al país, Milei estuvo en Santiago de Chile, donde participó del Foro de Madrid y mantuvo encuentros con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con el presidente chileno José Antonio Kast.

La cadena nacional había sido anticipada luego de una reunión de Gabinete realizada esta semana. Allí, el canciller Pablo Quirno presentó un análisis sobre los avances diplomáticos relacionados con el reclamo argentino por las islas. Posteriormente, el Gobierno confirmó que Milei brindaría detalles a la población a través de un mensaje televisado.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa está relacionado con la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas. El Gobierno analiza distintas acciones vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparecen medidas administrativas, judiciales, diplomáticas y legislativas para endurecer las consecuencias contra empresas y otros actores que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas.

La cuestión Malvinas también volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional luego de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario norteamericano planteó la posibilidad de revisar la posición histórica de Washington respecto del conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

Milei calificó esas declaraciones como importantes, mientras que desde el Gobierno señalaron que las gestiones argentinas son anteriores a los dichos del mandatario estadounidense.

En este contexto, la Casa Rosada mantiene bajo reserva cuáles serán concretamente las medidas que Milei anunciará durante su discurso. La expectativa quedará despejada a las 21, cuando el mensaje presidencial sea transmitido por cadena nacional.