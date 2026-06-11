Milei respaldó a Adorni por su declaración jurada: “Quedó claro que no robó”

Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni en medio de la controversia por la declaración de bienes del jefe de Gabinete. El Presidente compartió en sus redes sociales una publicación del realizador audiovisual Santiago Oría, quien defendió al funcionario luego de la entrevista que brindó en LN+ para explicar aspectos vinculados a su patrimonio.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, escribió Oría en su cuenta de X. La publicación fue reposteada por Milei horas después de que el funcionario confirmara que presentó su declaración jurada y explicara decisiones financieras realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti. Durante esa entrevista, Adorni aseguró: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

El cineasta profundizó luego su defensa del jefe de Gabinete. “Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE”, sostuvo. Además, afirmó: “La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”.

En el mismo mensaje, Oría dirigió fuertes críticas a la prensa. “Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño”, expresó.

Durante la entrevista televisiva, Adorni rectificó información de declaraciones juradas anteriores y reconoció que había omitido declarar cerca de medio millón de dólares obtenidos a través de criptomonedas. Según explicó, no incluir esos fondos “fue un error” y aseguró que abonará “todos los impuestos” que correspondan por esa omisión. La situación contrastó con una declaración realizada en marzo, cuando había afirmado: “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Las repercusiones también alcanzaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras la entrevista, respondió en redes sociales a un usuario que celebraba su cumpleaños y le deseó una “cascada de éxitos”, en una referencia al elemento que se conoció que Adorni construyó durante la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua. Más tarde, también ironizó: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”.

Consultada directamente sobre las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, Villarruel fue contundente. “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, respondió. La titular del Senado ya había cuestionado semanas atrás la situación y había señalado que esperaba la presentación de la documentación correspondiente por parte del funcionario.