El presidente Javier Milei volvió a expresar su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia por las denuncias vinculadas a su patrimonio. El mandatario aseguró que mantiene plena confianza en el funcionario y descartó cualquier posibilidad de apartarlo del cargo.

Durante una entrevista, Milei sostuvo que Adorni es "una persona honesta" y remarcó que no tomará decisiones políticas motivadas por las críticas o por el impacto electoral de la situación. También afirmó que el jefe de Gabinete adelantará la presentación de su declaración jurada para despejar las dudas planteadas en los últimos días.

"Ni en pedo se va"

El Presidente fue categórico al referirse a la continuidad de su colaborador y aseguró que no evalúa desplazarlo. Según explicó, considera que las acusaciones forman parte de una campaña en su contra y sostuvo que será la Justicia la que determine si existió alguna irregularidad.

En ese contexto, insistió en que Adorni presentará la documentación patrimonial antes del plazo previsto por la normativa vigente, con el objetivo de dar respuesta a los cuestionamientos públicos.

La polémica por el patrimonio

La situación se originó luego de que trascendieran cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y se reclamara una presentación anticipada de su declaración jurada. Frente a ese escenario, Milei optó por cerrar filas en torno a uno de sus principales funcionarios y reiteró que continuará formando parte de su equipo de gobierno.