El presidente Javier Milei rompió el silencio luego de la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y volvió a respaldar públicamente a Manuel Adorni, al sostener que su alejamiento del cargo respondió al impacto personal que tuvo la investigación judicial en su contra y, especialmente, a las amenazas dirigidas contra su familia.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario aseguró que los cuestionamientos hacia Adorni fueron "inadmisibles" y afirmó que el exfuncionario tomó la decisión de presentar una renuncia "indeclinable" cuando comenzaron los ataques que involucraban a sus hijos. En ese sentido, remarcó que el exjefe de Gabinete continúa siendo inocente hasta que la Justicia determine lo contrario.

"Él no está condenado, hay un proceso de investigación y la Justicia todavía no se ha expedido. ¿Qué es eso de ejecutar gente antes de que se expida la Justicia? Sigo confiando en la inocencia de Adorni", expresó el Presidente.

Milei sostuvo además que no está dispuesto a modificar su forma de gobernar por conveniencia política y rechazó apartar funcionarios únicamente por estar siendo investigados. "Condenar a un inocente es injusto. No voy a rendirme al utilitarismo político ni puedo llevar a Manuel al extremo de soportar amenazas contra sus hijos", afirmó.

El jefe de Estado también rechazó que la salida de Adorni estuviera vinculada con problemas de gestión. Según explicó, el Gobierno logró cumplir el 97% de las propuestas formuladas durante la campaña presidencial de 2023 antes de las elecciones legislativas de medio término y destacó la aprobación de iniciativas como la denominada "inocencia fiscal", el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el entendimiento con los holdouts, la modernización laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad.

En otro tramo de la entrevista, Milei volvió a cuestionar el tratamiento periodístico sobre la situación de Adorni y sostuvo que, si la Justicia determina su inocencia, quedará demostrado que "los medios trabajaron mal". También afirmó que parte de la prensa priorizó esa cobertura por encima de los indicadores económicos positivos del Gobierno.

Respecto de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, el Presidente explicó que la decisión responde a una reorganización del Poder Ejecutivo que incluirá la fusión del Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de fortalecer la articulación política con las provincias.

Según Milei, Santilli posee la experiencia necesaria para desempeñar esa función y aportar el "músculo político" que considera indispensable para impulsar la nueva etapa de gestión. "Gran parte de la tarea tiene que ver con trabajar con los gobernadores. Diego Santilli conoce el oficio y nos va a permitir darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", sostuvo.

Finalmente, reveló que junto a su hermana Karina Milei venían observando un deterioro anímico en Manuel Adorni y que, ante la posibilidad de que decidiera dejar el cargo, comenzaron a evaluar distintas alternativas para garantizar la continuidad del funcionamiento del Gobierno. Tras analizar tres opciones, concluyeron que Santilli era el dirigente más adecuado para asumir la conducción política del Gabinete nacional.