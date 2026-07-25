El presidente Javier Milei respaldó este sábado la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en Brasil y lanzó fuertes críticas contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón y presidiario”.

Milei participó del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro durante la Convención Nacional del Partido Liberal. Frente a dirigentes y militantes, reivindicó las ideas de la libertad y presentó a la Argentina como un ejemplo de las consecuencias que, según su visión, genera el socialismo.

“Es un placer estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad”, sostuvo el Presidente al comenzar su discurso.

El mandatario argentino consideró que Brasil atraviesa una disputa entre dos modelos y llamó a evitar un camino similar al que, según afirmó, recorrió Argentina.

“Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la Argentina y todavía peores”, afirmó.

En ese sentido, Milei sostuvo que Brasil todavía “no vivió las consecuencias más nefastas” del socialismo, pero advirtió que podría hacerlo si no modifica su rumbo político. “Confiamos en ti, Flavio, para parar a la basura socialista”, lanzó.

Las críticas contra Lula

Durante su exposición, el Presidente argentino también apuntó directamente contra Lula da Silva. Al cuestionar a la Justicia brasileña por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, Milei calificó al actual mandatario de “ladrón y presidiario”.

Además, vinculó las decisiones del gobierno brasileño con la incertidumbre económica y aseguró: “El riesgo Lula se refleja en las acciones y los mercados”.

La presencia de Milei en Brasil representa un nuevo respaldo político a la familia Bolsonaro, en medio de la disputa electoral que se encamina hacia las próximas elecciones presidenciales del país vecino.

El mandatario argentino también aprovechó su discurso para reforzar uno de los ejes centrales de su gestión: la defensa de las ideas liberales y el rechazo al socialismo como modelo económico y político.