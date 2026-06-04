Por primera vez desde que se desató la controversia, el presidente Javier Milei respaldó públicamente la decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal cuya postulación quedó envuelta en una fuerte polémica por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

La definición del mandatario llegó este miércoles a través de una serie de publicaciones en la red social X. Allí compartió mensajes de dirigentes y usuarios cercanos al oficialismo que justificaban la decisión de retirar la candidatura de la magistrada, marcando así su postura sobre un tema que había generado repercusiones políticas, judiciales e incluso diferencias dentro de La Libertad Avanza.

Uno de los mensajes replicados por Milei sostenía que el cuestionamiento no estaba relacionado con la trayectoria profesional de Michelli, sino con la posibilidad de que existieran conflictos de intereses derivados de su parentesco con Alconada Mon, periodista que publicó investigaciones sobre distintas áreas sensibles de la administración nacional.

Hasta ahora, la decisión había sido atribuida principalmente a la Casa Rosada y al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Con los reposteos, el jefe de Estado asumió públicamente la defensa de una medida que generó un amplio debate en distintos sectores.

Además, Milei compartió una publicación vinculada a Patricia Bullrich, en la que se buscó desmentir versiones sobre una posible fractura dentro del oficialismo a raíz del caso. "Bullrich desarma operetas en vivo, el bloque está consolidado", señalaba el mensaje replicado por el Presidente.

La controversia comenzó cuando el Poder Ejecutivo solicitó al Senado retirar el pliego de Michelli, una funcionaria judicial con más de 30 años de trayectoria que ya había atravesado las distintas instancias previstas para su designación.

La medida despertó cuestionamientos en sectores del ámbito jurídico, donde advirtieron sobre el impacto institucional que podría generar la decisión. También derivó en presentaciones judiciales y pedidos de explicaciones por parte de organizaciones vinculadas al sistema de Justicia.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue la postura adoptada por Bullrich. La senadora expresó públicamente sus diferencias con la decisión del Gobierno y anunció que ejercerá una "objeción de conciencia" respecto del retiro de la candidatura. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", escribió la legisladora en sus redes sociales.

Bullrich aclaró que reconoce la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar candidatos, aunque consideró necesario manifestar su posición sobre el caso. Al mismo tiempo, ratificó su respaldo político al Gobierno nacional. "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente", afirmó.

La situación también llegó a los tribunales. El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación para determinar si el retiro del pliego podría constituir un acto discriminatorio, mientras que colegios de abogados y entidades vinculadas al ámbito judicial expresaron preocupación por los criterios utilizados para dejar sin efecto la candidatura.

Según distintas versiones, el punto central de la controversia es el vínculo familiar entre Michelli y Alconada Mon, uno de los periodistas que publicó investigaciones relacionadas con el caso $Libra y otros temas vinculados a funcionarios nacionales.

Con su intervención en redes sociales, Milei cerró el debate interno sobre la decisión y dejó explícito su respaldo a una medida que provocó tensiones políticas, cuestionamientos institucionales y una de las diferencias públicas más visibles dentro del oficialismo en las últimas semanas.