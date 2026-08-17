El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda pública después de varios días de reuniones privadas y actividades concentradas en la Quinta de Olivos. Su regreso será en el marco del acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, donde está previsto que brinde un discurso.

La ceremonia se desarrollará en el Monumento al Libertador, ubicado en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Según fuentes oficiales, el mandatario llegará después de las 14.30 para saludar a los funcionarios y su mensaje está programado para las 15.

Se espera que Milei esté acompañado por los integrantes de su Gabinete. También participará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en momentos en que La Libertad Avanza y el PRO atraviesan una etapa de acercamiento político.

La actividad marcará la reaparición pública del Presidente luego de varios días de bajo perfil. Su última presentación oficial había sido durante la ceremonia de asunción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en Cali. Desde su regreso al país, Milei mantuvo principalmente reuniones privadas en Olivos.

Un acto atravesado por el acercamiento con el PRO

La presencia de Jorge Macri tendrá además una lectura política. Antes de la ceremonia nacional, el jefe de Gobierno porteño encabezará su propio homenaje a San Martín en la misma plaza, con actividades previstas desde las 10 y un discurso al mediodía. A partir de las 14.30, el espacio quedará destinado al acto encabezado por Milei.

El encuentro se producirá pocos días después de una reunión entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO en Casa Rosada. Cristian Ritondo y Fernando De Andreis participaron por el partido amarillo, mientras que por el oficialismo estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

El acercamiento se profundizó luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el contacto tras más de un año sin comunicación directa. Los espacios comenzaron a trabajar en una mesa política conjunta que tendrá reuniones cada 15 días, con la mirada puesta también en el escenario electoral de 2027.

El antecedente del sable corvo

El homenaje a San Martín se realizará meses después de otra decisión del Gobierno vinculada al Libertador. En febrero, Milei encabezó en San Lorenzo la restitución del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo, luego de que un decreto dispusiera su traslado desde el Museo Histórico Nacional.

En aquella oportunidad, el Presidente calificó la histórica espada como uno de los símbolos materiales más importantes de la Nación. Actualmente, el sable permanece exhibido al público en el cuartel de Granaderos, en Palermo.