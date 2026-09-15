El presidente Javier Milei reunió este lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en un encuentro que se extendió durante más de tres horas y estuvo marcado por una extensa exposición sobre la situación económica. Aunque la convocatoria se produjo en la previa del envío de proyectos vinculados con Malvinas y del Presupuesto 2027, ninguno de esos dos temas fue abordado durante la reunión.

La cita se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y reunió a más de un centenar de dirigentes oficialistas. Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Martín Menem; Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, entre otros referentes libertarios.

Antes de la llegada del Presidente, Karina Milei tomó la palabra y dejó un mensaje principalmente político. Según relataron participantes del encuentro, pidió evitar ataques públicos contra gobernadores y dirigentes con los que La Libertad Avanza podría necesitar negociar acuerdos legislativos o electorales.

El planteo apuntó a ordenar el discurso interno y facilitar futuras negociaciones. La secretaria general pidió que los integrantes del espacio permitan avanzar en la construcción de alianzas y diferencien las discusiones de gestión de los enfrentamientos personales con posibles socios políticos.

Milei, en tanto, concentró su exposición en la economía. Durante aproximadamente tres horas repasó indicadores macroeconómicos y defendió el rumbo de su administración frente a las críticas por el nivel de actividad y el consumo. Además, instó a los legisladores oficialistas a tener mayor presencia pública para respaldar las políticas del Gobierno.

Uno de los datos que llamó la atención fue que finalmente no se discutió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas, pese a que el tema forma parte de la agenda inmediata del Ejecutivo. Tampoco hubo precisiones sobre el Presupuesto 2027, cuyo envío al Congreso está previsto para este martes.

La reunión con los legisladores se produjo horas después de un encuentro de Gabinete encabezado también por Milei en la Casa Rosada. Allí sí se analizó la agenda vinculada con Malvinas y los próximos movimientos legislativos del Gobierno.