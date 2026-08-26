El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada, en la previa de una jornada clave para el oficialismo en el Congreso. Durante el encuentro, el mandatario defendió el rumbo económico y pidió a los legisladores mayor presencia pública para respaldar las medidas impulsadas por su administración.

La cumbre comenzó pasadas las 18 y se extendió durante casi dos horas. Milei estuvo acompañado por integrantes de su mesa política y reunió a buena parte de la tropa libertaria de ambas cámaras con el objetivo de ordenar la estrategia de cara a los próximos debates legislativos.

Según trascendió tras el encuentro, el Presidente realizó un repaso de la situación económica y defendió las políticas implementadas por el Gobierno. En ese marco, uno de los temas que apareció en la conversación fue el aumento de la morosidad de las familias argentinas.

Milei planteó que los legisladores deben tener una mayor participación en medios de comunicación y redes sociales para explicar las políticas oficiales y responder a las críticas contra la gestión.

Una jornada clave en Diputados

La reunión se produjo horas antes de una sesión de especial importancia para el Gobierno. Este miércoles, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar dos iniciativas que forman parte de la agenda de reformas de La Libertad Avanza: Inocencia Fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

El oficialismo trabaja para conseguir los votos necesarios y avanzar con ambos proyectos. En ese escenario, la Casa Rosada mantiene negociaciones con bloques aliados y sectores dialoguistas de la oposición.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central forma parte de los cambios económicos que impulsa el Ejecutivo, mientras que Inocencia Fiscal II apunta a introducir modificaciones en materia tributaria.

La estrategia legislativa también fue abordada este martes por la mesa política del Gobierno, que volvió a reunirse en Casa Rosada. Allí se analizaron los números con los que cuenta el oficialismo y las negociaciones necesarias para avanzar con las iniciativas.

La cumbre encabezada por Milei buscó así alinear a los representantes libertarios antes de una nueva prueba en el Congreso, donde el Gobierno intentará transformar en leyes dos de los proyectos que considera centrales dentro de su programa de reformas.