El presidente Javier Milei reunió este lunes en la Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza para alinear la estrategia parlamentaria del oficialismo y presentar los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y tuvo como objetivo consolidar la coordinación política entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos libertarios antes del envío de la iniciativa al Parlamento. Durante la reunión, el mandatario explicó los alcances de la propuesta y remarcó que pretende modificar de manera estructural el funcionamiento del Banco Central.

Según expuso Milei, la reforma apunta a dejar atrás un modelo que, a su entender, permitió durante más de nueve décadas el uso discrecional de la autoridad monetaria para financiar el gasto público y generar inflación. En ese marco, también cuestionó las modificaciones introducidas en la última reforma de la Carta Orgánica, impulsada durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo.

La iniciativa establece que el Banco Central tendrá como único mandato preservar el valor de la moneda. Además, prohíbe expresamente el financiamiento del Tesoro Nacional y la emisión de Letras Intransferibles, mecanismos que históricamente fueron utilizados para asistir al Estado.

El proyecto también incorpora cambios en la estructura institucional del organismo. Entre ellos, propone fortalecer el esquema de gobernanza, otorgando mayor estabilidad a las autoridades del Banco Central y elevando las exigencias para remover a su presidente y al directorio.

Otro de los ejes contempla limitar la distribución de utilidades de la entidad, permitiéndola únicamente en situaciones excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación. A su vez, endurece el régimen de responsabilidades y sanciones para los futuros funcionarios que utilicen directa o indirectamente al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

La reunión contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el titular del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Con este encuentro, el Gobierno busca mostrar cohesión interna y ordenar el trabajo legislativo de cara a una nueva etapa parlamentaria, en la que intentará avanzar con una de las reformas económicas que considera centrales para consolidar su programa de estabilización y restringir definitivamente el financiamiento monetario del déficit público.