Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada tras regresar de París, donde participó de la Argentina Week junto a funcionarios nacionales y gobernadores. El encuentro volvió a reunir al equipo después de dos semanas sin una reunión completa y tuvo como eje la agenda política y legislativa del Gobierno.

La reunión comenzó durante la mañana y contó con la participación de ministros, funcionarios y referentes parlamentarios del oficialismo.

Uno de los temas centrales fue la estrategia que la Casa Rosada buscará desplegar durante octubre en el Congreso. Entre los principales objetivos aparece la reforma electoral, que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá además la tarea de avanzar en las negociaciones con los gobernadores para conseguir respaldo parlamentario. El Gobierno prevé iniciar encuentros individuales con mandatarios provinciales, incluidos los que participaron de la Argentina Week en París.

También forman parte de la hoja de ruta oficial el Presupuesto 2027 y otros proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar durante las próximas semanas.

Durante el encuentro se analizó además el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil, donde Flávio Bolsonaro quedó por encima del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y deberá disputar un balotaje.

En materia económica, el Presidente repasó junto a sus funcionarios datos de recaudación y el impacto que el contexto internacional puede generar sobre la Argentina, particularmente por el precio del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos.

En una parte de la reunión también participó el economista Alberto Ades, quien expuso ante los funcionarios sobre geopolítica, deuda y mercados internacionales.

Por otra parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las acciones vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Tras el encuentro, Milei continuó con su agenda oficial en Casa Rosada.