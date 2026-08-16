El presidente Javier Milei volvió a utilizar las redes sociales para apuntar contra Facundo Moyano. Este domingo compartió en Instagram un meme sobre el exdiputado, en medio de las repercusiones por el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano.

“Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre”, decía la publicación difundida por el mandatario. La frase juega con la explicación que Moyano dio sobre el supuesto paro cardíaco que sufrió Arizaga y, al mismo tiempo, hace referencia a la actividad sindical de su padre, Hugo Moyano.

El episodio que originó la polémica ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto. Arizaga salió del departamento de Moyano, ubicado sobre avenida del Libertador, y fue vista corriendo semidesnuda por las calles de Belgrano. La situación provocó la intervención de la Policía de la Ciudad y la joven fue trasladada al Hospital Pirovano. El dirigente, en tanto, fue demorado.

La versión de Facundo Moyano

Días después, Moyano rompió el silencio y dio su versión sobre lo sucedido. Según relató, Arizaga había consumido drogas y atravesó lo que describió como un “brote psicótico fuertísimo”, durante el cual habría sufrido un paro cardíaco.

El exdiputado aseguró que intentó asistirla mediante maniobras de reanimación y pidió al personal del edificio que llamara al 911. Poco después, la joven salió del lugar y comenzó a correr por avenida del Libertador.

Arizaga declaró posteriormente ante la Justicia y sostuvo que no recordaba gran parte de lo ocurrido. Además, negó haber sufrido una agresión por parte de Moyano y, en una ampliación de su declaración, reconoció haber consumido cocaína y relacionó lo sucedido con un brote.

La causa permanece abierta y está caratulada como lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Moyano quedó sujeto a medidas cautelares, entre ellas una prohibición de acercamiento de 300 metros y la imposibilidad de mantener contacto con Arizaga mientras continúa la investigación.