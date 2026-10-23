El presidente Javier Milei se reunirá este viernes 23 de octubre con Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, en la Casa Rosada, en un encuentro marcado por las diferencias en torno a la causa Malvinas y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La reunión está prevista para las 11 y contará con la participación de funcionarios argentinos y estadounidenses.

La iniciativa impulsada por el Gobierno argentino propone establecer sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización nacional. El proyecto despertó preocupación en Washington por el posible impacto sobre compañías estadounidenses, aunque la administración de Donald Trump aclaró que no busca interferir en el tratamiento legislativo argentino.

La discusión por la soberanía y las empresas

Antes del encuentro con Milei, Landau mantuvo una reunión con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín. Durante esa conversación, el funcionario estadounidense reconoció la preocupación de empresas de su país por el alcance de la iniciativa, pero sostuvo que las leyes argentinas son una cuestión que deben resolver las autoridades nacionales.

Por su parte, Quirno defendió la propuesta y señaló que la legislación vigente no brinda todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es reforzar la defensa de la soberanía y promover inversiones en el territorio continental.

El proyecto ingresó al Congreso el 17 de septiembre, pero su tratamiento en comisiones fue postergado mientras el oficialismo negocia modificaciones con bloques aliados, especialmente en los capítulos relacionados con seguridad nacional, defensa e inteligencia.

Inversiones, seguridad y la agenda bilateral

La reunión presidencial también incluirá asuntos económicos y estratégicos. Entre los temas previstos figuran las inversiones estadounidenses en la Argentina, la cooperación en seguridad y los mecanismos para profundizar los vínculos comerciales entre ambos países.

Del encuentro participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Por Estados Unidos estarán, además de Landau, el embajador Peter Lamelas y el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

La agenda se desarrolla en un contexto en el que ambos gobiernos buscan avanzar en acuerdos comerciales, cooperación tecnológica y seguridad regional, mientras persisten diferencias sobre el alcance de las medidas vinculadas con Malvinas.

La próxima visita de JD Vance

Otro de los puntos de la agenda bilateral es la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. El viaje forma parte de los contactos de alto nivel entre ambos gobiernos, aunque todavía resta conocer el cronograma definitivo.

La reunión entre Milei y Landau será una instancia clave para continuar las conversaciones diplomáticas y económicas, en un momento en el que la relación entre Buenos Aires y Washington combina objetivos compartidos con diferencias sobre la política de soberanía argentina.