Milei se reunió con Benjamin Netanyahu y ratificó su apoyo a Israel

En un escenario de máxima fragilidad internacional, el presidente Javier Milei inició este domingo su tercera visita oficial a Israel desde que asumió la gestión. Con una agenda cargada de simbolismo político y religioso, el mandatario busca consolidar su alineamiento con el Estado hebreo en medio del conflicto bélico que sacude a Medio Oriente.

Cerca del mediodía de nuestro país, Milei fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El líder local fue elocuente en sus redes sociales para darle la bienvenida: “Bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

La delegación argentina, que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), participó además de una emotiva visita al Muro de los Lamentos, donde el Jefe de Estado argentino realizó sus oraciones en el inicio de la gira.

Más allá de los actos por el Día de la Independencia israelí, la reunión bilateral tuvo ejes centrales en la cooperación y, fundamentalmente, en el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Esta medida, impulsada por Milei, implicaría el reconocimiento formal de dicha ciudad como la capital de Israel por parte de nuestro país.

La visita no es casual en su calendario. Se produce a horas de que expire la tregua entre Israel e Irán, prevista para el próximo martes. Mientras Milei estrecha lazos en Jerusalén, la mirada del mundo está puesta en Islamabad, Pakistán, donde este lunes representantes de Estados Unidos e Irán intentarán una nueva negociación para evitar una escalada total en la región y en el estratégico Estrecho de Ormuz.