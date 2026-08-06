El presidente Javier Milei se reunió este jueves en Quito con su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de una visita oficial que culminó con la firma de una serie de acuerdos bilaterales destinados a profundizar la cooperación entre ambos países en materia de comercio, seguridad, justicia y transporte aéreo.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, donde Milei fue recibido con honores militares. Tras la reunión privada entre ambos mandatarios, las delegaciones avanzaron con la firma de distintos convenios que buscan fortalecer la relación política y económica entre Argentina y Ecuador.

Entre los acuerdos alcanzados figuran compromisos para ampliar la cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado, fortalecer la asistencia judicial, mejorar la conectividad aérea entre ambos países e impulsar el intercambio comercial y las inversiones. También se acordó profundizar el trabajo conjunto en materia de ciberdefensa y extradición.

Durante la reunión, Milei y Noboa reafirmaron además su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la cooperación regional, al tiempo que coincidieron en avanzar en políticas conjuntas para enfrentar los desafíos vinculados al crimen transnacional y la seguridad.

La visita a Ecuador forma parte de la gira internacional que realiza el mandatario argentino por la región. Tras su paso por Quito, Milei continuará viaje hacia Colombia para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Con este encuentro, ambos gobiernos buscaron consolidar una agenda común orientada a fortalecer los vínculos comerciales, facilitar la cooperación institucional y ampliar la coordinación en temas considerados estratégicos para los dos países.