Javier Milei mantuvo una reunión en Casa Rosada con el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, a pocas horas de su anuncio por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas. El encuentro se produjo este martes, mientras el Gobierno mantiene bajo estricto hermetismo el contenido del mensaje que el Presidente dará este jueves por la noche.

La reunión adquiere particular relevancia por el contexto que rodea al reclamo argentino de soberanía. En las inmediaciones de las Islas Malvinas avanza un proyecto de explotación petrolera en el que participa una compañía israelí, un vínculo que genera especial atención dentro de la política exterior argentina.

Un encuentro sin detalles oficiales

Milei recibió a Sela en la Casa Rosada después de la conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien tampoco brindó precisiones sobre el contenido de la futura cadena nacional.

Desde el Gobierno evitaron explicar el motivo de la reunión entre el Presidente y el diplomático israelí. El encuentro se produjo además después de que Donald Trump pusiera en duda la posición histórica de Estados Unidos respecto del conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Milei celebró públicamente las declaraciones del mandatario estadounidense y definió la cuestión Malvinas como “la causa más importante y sagrada” para los argentinos.

El petróleo vuelve a poner a Israel en escena

Uno de los puntos que podría estar relacionado con la agenda diplomática es el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago.

El proyecto es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempla comenzar la producción de petróleo en 2028. Navitas, una compañía de capitales israelíes, controla el 65% del emprendimiento, mientras que el 35% restante pertenece a la británica Rockhopper.

La Argentina rechaza el proyecto y sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas en el área en disputa son ilegítimas porque no cuentan con autorización de las autoridades nacionales.

Las sanciones de Argentina

El Gobierno argentino ya tomó medidas contra las compañías involucradas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades fueron calificadas como ilegales en 2012. Al año siguiente se dispuso su inhabilitación para operar en el país durante 20 años.

Navitas también recibió una sanción en 2022 por parte de la Secretaría de Energía.

En abril de este año, Milei había advertido que Argentina “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

La Cancillería también había advertido a Navitas que su participación en el desarrollo de Sea Lion podía generar acciones legales, administrativas y judiciales. La advertencia alcanzó además a empresas, entidades financieras, proveedores y aseguradoras que participen directa o indirectamente del proyecto.

La posición de Israel

Desde Israel, el canciller Gideon Sa’ar había tomado distancia del emprendimiento y remarcado que se trata de una iniciativa privada.

“Si bien se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel participe de alguna manera”, señaló, al referirse al proyecto, y reconoció que la soberanía sobre el área “es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido”.

La reunión entre Milei y Sela se produce, así, en un momento especialmente sensible de la relación entre ambos países y en la antesala del mensaje presidencial sobre Malvinas.

El Presidente hablará este jueves en cadena nacional y, según adelantó el Gobierno, expondrá los avances diplomáticos que la administración libertaria considera relevantes para el reclamo argentino de soberanía.