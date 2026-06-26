Milei sobre Adorni: “Si para la Justicia es culpable, lo eyecto de una patada”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la polémica, situación que motivó un fuerte pronunciamiento por parte del presidente Javier Milei. Durante una entrevista concedida a El Observador de España, el mandatario argentino manifestó su respaldo al funcionario, aunque marcó un límite condicionado por el accionar judicial.

Respecto a la situación de su colaborador, el jefe de Estado afirmó: “La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni”. De esta manera, el presidente supeditó la continuidad del funcionario al avance de la investigación en los tribunales.

Más allá de la situación del gabinete, el mandatario ratificó sus planes políticos a largo plazo y confirmó sus intenciones de buscar la reelección. Al ser consultado sobre el próximo turno electoral, el presidente señaló: “Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord”.

En la misma línea, defendió la gestión financiera actual y el rumbo económico del país. El líder del Ejecutivo aseguró: “Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece”. Asimismo, lanzó duras críticas hacia la oposición y el rol de la prensa tradicional, al manifestar: “Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso”.

Finalmente, el mandatario reflexionó sobre la naturaleza del liderazgo político y rechazó las posturas personalistas dentro de una estructura de gobierno. Concluyendo su postura sobre el ejercicio del poder, Milei argumentó: “Es como el que dice ‘necesitamos mucho tiempo mío en el poder’ pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles”.