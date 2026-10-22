El presidente Javier Milei aseguró que continuará reclamando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas hasta que el Reino Unido las devuelva y sostuvo que la disputa debe resolverse por la vía diplomática. Durante una exposición en Madrid, el mandatario también advirtió sobre las consecuencias económicas para las empresas que realicen negocios en el archipiélago y volvió a cuestionar al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”, afirmó Milei durante su participación en el Nueva Economía Fórum, en el marco de su visita oficial a España.

El Presidente reiteró que la posición argentina se sustenta en razones históricas, geográficas y jurídicas, y descartó una salida militar al conflicto. “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático”, expresó.

La advertencia a las empresas que operen en las islas

Milei también vinculó la presencia británica en el Atlántico Sur con los riesgos geopolíticos y demográficos que, según sostuvo, enfrenta el Reino Unido.

“Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur”, afirmó.

En ese contexto, lanzó una advertencia dirigida a las compañías que desarrollen actividades económicas en las islas. “Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente”, sostuvo.

Luego fue más específico al mencionar a Vaca Muerta, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Neuquén. “No podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”, remarcó.

Las declaraciones se enmarcan en la política del Gobierno argentino contra las actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las aguas circundantes a las Malvinas.

Las críticas de Milei contra Pedro Sánchez

Durante la misma presentación, el mandatario argentino volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y cuestionó las políticas del Gobierno español. Milei calificó al dirigente socialista de “impresentable dictador” y vinculó su gestión con el kirchnerismo.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó.

Los dichos profundizaron la tensión entre ambos mandatarios, cuyas diferencias políticas y personales se arrastran desde 2024. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó las declaraciones y las calificó de insultos y calumnias.

La visita de Milei coincidió con la campaña electoral española y contempló encuentros con dirigentes de la derecha local, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y referentes de Vox.