El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Londres el próximo 21 de octubre, en medio de la creciente tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La decisión fue confirmada este jueves por fuentes de la Casa Rosada. El mandatario tenía previsto brindar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener reuniones con empresarios británicos, aunque dentro de su agenda no figuraban encuentros oficiales con representantes del Gobierno del Reino Unido.

La suspensión se conoce después de varios días de cruces entre Buenos Aires y Londres por el renovado reclamo argentino sobre las islas. En las últimas semanas, Milei elevó el tono de su política exterior respecto de Malvinas y anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la posición argentina y avanzar contra compañías que exploten recursos naturales en el área sin autorización nacional.

El Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La medida también alcanza a accionistas y prestadores de servicios relacionados con esas operaciones.

Uno de los principales focos del conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago y cuenta con la participación de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

En paralelo, Milei anunció que buscará endurecer las sanciones contra las compañías involucradas mediante modificaciones a la Ley 26.659 y ratificó el avance de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Desde el Gobierno aclararon posteriormente que las medidas forman parte de una estrategia diplomática y descartaron la posibilidad de un conflicto militar con el Reino Unido.

La tensión también tuvo respuesta desde Londres. Funcionarios británicos volvieron a sostener la posición del Reino Unido sobre las islas y ratificaron su respaldo al principio de autodeterminación de sus habitantes.

Pese a la suspensión del viaje a Londres, Milei mantendrá la causa Malvinas como uno de los ejes centrales de su próxima agenda internacional. El Presidente participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el Gobierno prevé volver a plantear el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago.