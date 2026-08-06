El presidente Javier Milei expresó su entusiasmo por la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que la llegada del Sumo Pontífice representará "una alegría enorme" para el país. El mensaje llamó la atención por el cambio de tono del mandatario respecto de la relación que había mantenido con la Iglesia durante los últimos años.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado celebró el anuncio oficial realizado por el Vaticano, que confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Durante su paso por el país, el Papa recorrerá Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján.

"Será una alegría enorme recibir al Santo Padre", expresó Milei, quien además destacó el trabajo realizado por la Cancillería para concretar la visita. El Gobierno considera que el viaje tendrá un fuerte impacto institucional, religioso y turístico, además de representar un hecho histórico para millones de fieles argentinos.

Un vínculo que cambió con el tiempo

Las palabras del Presidente contrastan con las duras críticas que había dirigido años atrás al entonces papa Francisco, a quien incluso llegó a calificar como "el representante del maligno en la Tierra". Sin embargo, desde su llegada a la Casa Rosada la relación con el Vaticano dio un giro, marcado por encuentros oficiales, el envío de invitaciones formales y un diálogo cada vez más fluido con la Santa Sede.

La visita de León XIV también saldará una deuda histórica para la Iglesia Católica. Francisco, el primer Papa argentino, nunca visitó su país natal durante su pontificado. En cambio, su sucesor eligió incluir a la Argentina en su primera gira por América del Sur, un viaje que ya genera expectativa tanto en el ámbito político como entre los fieles.