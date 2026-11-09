El presidente Javier Milei se refirió al primer discurso del papa León XIV en Argentina y expresó su emoción por las palabras que pronunció el Sumo Pontífice durante su llegada al país. El mandatario destacó el contenido de su mensaje y también contó algunos detalles de la reunión privada que mantuvieron en Casa Rosada.

"Me brota la emoción", manifestó Milei en declaraciones a medios nacionales, al ser consultado sobre las sensaciones que le dejó la primera intervención pública del líder de la Iglesia católica en territorio argentino. En ese sentido, calificó la ponencia del Papa como "superlativa" y resaltó el alcance de sus palabras.

Además de referirse al discurso, el Presidente dio detalles del encuentro que compartió con León XIV en la Casa Rosada. Según explicó, durante la reunión conversaron sobre diferentes cuestiones vinculadas con los fundamentos morales de la política, en una charla que tuvo como eje aspectos relacionados con los valores y los principios que atraviesan la actividad pública.

Las declaraciones de Milei se conocieron después de una jornada de fuerte relevancia institucional y religiosa, marcada por la llegada del Papa y sus primeras actividades oficiales en Argentina. La visita generó expectativas tanto en el ámbito político como entre los fieles que aguardaban el regreso de un Pontífice al país.

Por otra parte, el mandatario buscó diferenciar su valoración personal del mensaje papal de cualquier interpretación partidaria. En ese sentido, remarcó que no pretende utilizar políticamente las palabras del líder religioso.

"No quiero utilizar políticamente el discurso del Papa", concluyó el Presidente.

De esta manera, Milei dejó en claro su valoración sobre el primer mensaje de León XIV en Argentina y compartió parte de las conversaciones que mantuvieron durante el encuentro privado en la sede del Gobierno nacional.