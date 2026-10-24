El presidente Javier Milei se pronunció este viernes 23 de octubre sobre su sobreseimiento en la causa $Libra y lanzó fuertes acusaciones contra sectores de la oposición. Durante una actividad organizada por la Fundación Faro, el mandatario sostuvo que la investigación judicial fue utilizada para intentar perjudicar a su Gobierno y aseguró que existió una maniobra para desplazarlo del poder.

"Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron", afirmó Milei durante su discurso, en el que celebró la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado dispuso el sobreseimiento de los investigados al considerar que los hechos denunciados no reunían los elementos necesarios para configurar los delitos que se investigaban.

La decisión judicial se conoció durante la tarde del viernes y alcanzó al Presidente y a otras diez personas involucradas en el expediente por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $Libra, ocurrido en febrero de 2025.

Milei denunció una operación política tras el fallo judicial

El mandatario aprovechó su participación en la cena anual de la Fundación Faro, realizada en Puerto Madero, para cuestionar las acusaciones que recibió desde que comenzó la investigación.

En su intervención, afirmó que el expediente había sido utilizado como una herramienta de desgaste político y consideró que el fallo respaldaba su postura sobre los hechos.

Además, cuestionó las publicaciones y denuncias difundidas durante el desarrollo de la causa. En ese sentido, reclamó una reparación por el tiempo durante el cual estuvo bajo sospecha y sostuvo que las acusaciones habían afectado su imagen pública.

Milei también defendió la actuación del Poder Judicial y manifestó que la resolución demostraba, desde su perspectiva, el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Sus declaraciones estuvieron dirigidas principalmente contra dirigentes opositores y sectores mediáticos a los que responsabilizó de promover las acusaciones. Sin embargo, la existencia de una maniobra golpista corresponde a la interpretación política del Presidente y no constituye una conclusión establecida por el fallo.

Qué resolvió la Justicia en la causa $Libra

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de los investigados, en línea con el pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano.

La resolución estableció que los hechos analizados no permitían configurar los delitos investigados, entre ellos estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expediente se había iniciado después de que Milei difundiera en sus redes sociales información sobre la criptomoneda $Libra, en febrero de 2025. Tras aquella publicación, el activo experimentó un fuerte aumento de su cotización y posteriormente sufrió un desplome que provocó pérdidas entre numerosos inversores.

El episodio generó denuncias judiciales y cuestionamientos políticos sobre la participación del mandatario en la promoción del proyecto.

Durante la investigación también fueron analizadas las actuaciones de empresarios y operadores vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda, incluido el estadounidense Hayden Davis.

Finalmente, el magistrado consideró que no se habían acreditado los elementos necesarios para sostener las imputaciones penales.

El sobreseimiento representa una resolución favorable para los investigados, aunque no implica que el tribunal haya comprobado las acusaciones de persecución política formuladas posteriormente por Milei.