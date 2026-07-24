El presidente Javier Milei viajará este viernes por la noche a Brasil para participar de una serie de actividades políticas en San Pablo y brindar un fuerte respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, uno de los principales dirigentes opositores al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

La visita se extenderá hasta el sábado 25 de julio y tendrá como punto central la Convención Nacional del Partido Liberal, donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro será presentado como candidato para las elecciones previstas en octubre. Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La agenda comenzará en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del estado de San Pablo. Allí, el mandatario argentino será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas y participará de una ceremonia en la que recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que entrega el estado paulista.

Más tarde, Milei mantendrá una reunión de trabajo con De Freitas, el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, y Flávio Bolsonaro. Luego se trasladará al Mercado Livre Arena Pacaembú para participar del acto partidario que buscará impulsar la candidatura del senador brasileño.

El Presidente no podrá reunirse con Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario. La Justicia brasileña rechazó el pedido para que el exmandatario recibiera a Milei al considerar que el encuentro tendría una finalidad política y electoral.

La llegada del mandatario argentino genera incomodidad en el entorno de Lula, debido a que el Gobierno brasileño interpreta su participación en el acto como un respaldo directo al principal rival electoral del oficialismo. Desde el Palacio del Planalto advirtieron que seguirán con atención el discurso de Milei y señalaron que una eventual descalificación personal contra Lula podría profundizar la tensión bilateral.

La relación entre ambos presidentes se mantiene distante desde el inicio de la gestión libertaria. Aunque coincidieron en reuniones internacionales, nunca mantuvieron un encuentro bilateral a solas y sus diferencias ideológicas provocaron varios cruces públicos.

Milei desembarcará en Brasil en un momento complejo para Flávio Bolsonaro, quien aparece por detrás de Lula en las principales encuestas y enfrenta dificultades para sumar aliados del centro político. Un relevamiento de Genial/Quaest indicó que el 55% de los consultados considera que Lula conseguirá la reelección, mientras que apenas el 25% apuesta por un triunfo del candidato del Partido Liberal.

El viaje forma parte de una estrategia del Gobierno argentino para reforzar sus vínculos con dirigentes de derecha de la región. Tras su paso por San Pablo, Milei tiene previstas nuevas visitas internacionales para participar de las asunciones de gobiernos aliados en Colombia y Perú.