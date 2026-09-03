El presidente Javier Milei tendrá este jueves una jornada marcada por la política internacional. El mandatario viajará por la mañana a Santiago de Chile, donde participará del Foro de Madrid y mantendrá encuentros con referentes políticos y funcionarios extranjeros.

El vuelo está previsto para las 7, mientras que su exposición en el foro organizado por la Fundación Disenso será una de las primeras actividades de su visita. El encuentro reúne a dirigentes y referentes vinculados a distintos sectores de la derecha internacional.

La visita será breve, ya que Milei tiene previsto regresar a la Argentina durante la tarde para cumplir con una de las actividades centrales de su jornada: la grabación de la cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.

Reunión con Kast y un encuentro con Estados Unidos

Durante su estadía en Chile, el Presidente mantendrá una reunión bilateral con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

El encuentro se producirá en medio de una agenda regional que busca profundizar los vínculos entre ambos gobiernos. Kast asumió la Presidencia de Chile en marzo de este año y mantiene una afinidad política con Milei.

Además, el mandatario argentino tendrá una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. El encuentro se da en un contexto de fuerte alineamiento entre la administración de Milei y el gobierno de Donald Trump.

El regreso y la cadena nacional

Una vez finalizada la agenda en Santiago, Milei regresará a Buenos Aires. Está previsto que alrededor de las 16 grabe en la Casa Rosada el mensaje que luego será transmitido por cadena nacional a las 21.

El contenido exacto del discurso se mantiene bajo reserva, aunque el eje será la cuestión de las Islas Malvinas. El Gobierno anticipó que el Presidente se referirá a la situación actual del reclamo argentino y a los avances diplomáticos vinculados con la soberanía del archipiélago.

La expectativa aumentó después de las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Milei celebró públicamente ese planteo y volvió a colocar la cuestión Malvinas entre las prioridades de su política exterior.

Un mensaje bajo fuerte hermetismo

En el Gobierno mantienen un marcado hermetismo sobre el contenido concreto del mensaje presidencial. La cadena nacional será transmitida a las 21 y se espera que Milei detalle cuál es la estrategia que pretende llevar adelante la Argentina respecto del reclamo de soberanía.

La particular agenda del Presidente hará que, en pocas horas, combine una actividad política internacional en Chile, una reunión bilateral con Kast y un encuentro con una funcionaria estadounidense, antes de regresar al país para grabar un mensaje que tendrá a Malvinas como principal protagonista.